Fonds régions et ruralité - Sept nouveaux projets de coopération intermunicipale en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 9 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une somme de 1 176 235 $ pour appuyer sept initiatives de coopération intermunicipale dans la région de la Mauricie.

C'est la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, ainsi que le ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, qui en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ce financement est octroyé dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR). Il permet notamment aux municipalités de regrouper des services et des ressources afin d'améliorer la qualité de l'offre aux citoyennes et aux citoyens, et ce, à moindre coût.

Citations :

« C'est en travaillant ensemble qu'on peut faire de grandes choses et c'est ce qui se reflète dans les projets de coopération intermunicipale. Ce volet du FRR est important pour moi, puisqu'il permet aux municipalités et aux MRC d'unir leurs efforts pour acquérir ou utiliser un équipement, embaucher une ressource ou même offrir des services à la population. Ainsi, elles mettent leur communauté au centre de leurs actions et c'est tout à leur honneur. Je les en remercie! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis très fier de ces partenariats qui visent à assurer le maintien de la prestation de services tout en les maximisant. Que ce soit en regroupant un service incendie ou en partageant de la main-d'œuvre, chaque initiative compte et contribue à améliorer la qualité de vie au sein des collectivités, comme en témoignent ces projets. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

« Je suis très heureuse de constater que la Municipalité de Lac-aux-Sables, la Régie des incendies du Centre-Mékinac et la MRC des Chenaux proposent des projets de collaboration et ont ce désir de travailler à unir et à maximiser leurs ressources dans le but d'assurer une meilleure couverture des risques et une plus grande sécurité aux résidents de la circonscription de Champlain. »

Sonia LeBel, députée de Champlain, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de l'Administration gouvernementale

« Les municipalités touchées par le regroupement de la Régie des incendies du Centre-Mékinac et de la Régie intermunicipale des incendies de la Vallée du St-Maurice réalisent l'un des objectifs du schéma de couverture de risques de la MRC : maximiser l'utilisation des ressources consacrées à la sécurité incendie. Je me réjouis de cette excellente nouvelle, car toutes les personnes, peu importe leur lieu de résidence, doivent pouvoir jouir d'une protection adéquate. J'en profite aussi pour saluer la standardisation et l'optimisation de la sécurité incendie dans la MRC des Chenaux. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

Fait saillant :

Les organismes admissibles peuvent déposer une demande d'aide en tout temps. Pour ce faire, ils peuvent consulter la page Web concernant le volet 4 - Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du FRR.

