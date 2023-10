Fonds régions et ruralité - Quinze nouveaux projets de coopération intermunicipale en Montérégie

MRC de Marguerite-D'Youville

Mise en place d'un système de gestion documentaire et d'archivage numérique régional pour la MRC, les municipalités de Verchères et de Calixa-Lavallée, les villes de Contrecœur, de Saint-Amable et de Sainte-Julie, la Société d'économie mixte de l'est de la couronne sud, l'Office municipal d'habitation de Marguerite-D'Youville et la Régie intermunicipale d'eau potable de Varennes-Sainte-Julie-Saint-Amable.