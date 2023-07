Fonds régions et ruralité - Quatorze nouveaux projets de coopération intermunicipale au Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 12 juill. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, le député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales, M. Eric Girard, la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, et le député de Dubuc, M. François Tremblay, sont fiers d'annoncer une somme de 3 073 057 $ pour soutenir 14 initiatives de coopération intermunicipale dans la région.

Cet appui financier est octroyé dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR). Il permet aux municipalités de partager des services et des ressources afin d'améliorer la qualité de l'offre aux citoyennes et citoyens, et ce, à moindre coût. Les municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean font preuve d'initiative et travaillent de concert pour trouver des solutions pérennes, dans le contexte actuel d'inflation et de pénurie de main-d'œuvre.

« Nous avons la preuve une fois de plus que les MRC et les municipalités de notre région unissent leurs efforts et leurs ressources pour le bien-être de leur communauté. Mes collègues de Roberval, de Dubuc et de Lac-Saint-Jean - Nancy Guillemette, François Tremblay et Eric Girard - et moi voulons d'ailleurs saluer cette collaboration qui permet d'offrir des services de qualité à la population. Que la coopération intermunicipale s'effectue pour les loisirs, l'informatique, les travaux publics ou encore l'urbanisme, elle sera assurément bénéfique! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

Les organismes admissibles peuvent déposer une demande d'aide en tout temps. Pour ce faire, ils peuvent consulter la page Web concernant le volet 4 - Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du FRR.

Depuis le lancement du FRR , neuf autres projets de coopération intermunicipale ont été réalisés dans la région grâce à une aide de 352 585 $.

et à la coopération intermunicipale 14 projets de coopération intermunicipale au Saguenay-Lac-Saint-Jean Du 1er avril 2022 au 12 juillet2023 Promoteur Description du projet Aide financière MRC de Lac‑Saint‑Jean‑Est Bonification de l'entente intermunicipale du service technique en ingénierie de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est par l'ajout d'un service de gestion des actifs municipaux. 250 000 $ MRC de Maria-Chapdelaine Mise en place d'un nouveau service d'ingénierie à la MRC de Maria-Chapdelaine desservant 11 municipalités du territoire. 250 000 $ MRC du Domaine-du-Roy Bonification du service d'ingénierie desservant les municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy. 250 000 $ MRC du Fjord‑du‑Saguenay Bonification du réseau d'écocentres de la MRC du Fjord‑du‑Saguenay. 250 000 $ MRC du Fjord-du-Saguenay Mise en commun de services et d'équipements d'intervention d'urgence hors du réseau routier sur le territoire de la MRC. 26 752 $ Municipalité de la paroisse de Sainte-Rose-du-Nord Mise en commun des services administratifs avec la Municipalité de Saint-Fulgence. 250 000 $ Municipalité de Péribonka Mise en commun et optimisation des opérations et de la gestion des travaux publics avec la Municipalité de la paroisse de Saint-Augustin. 250 000 $ Municipalité de Sainte-Monique Création d'une régie intermunicipale d'inspection en urbanisme avec les municipalités de Saint-Ludger-de-Milot, de Saint-Henri-de-Taillon, de Lamarche et de Saint-Nazaire, ainsi que la Municipalité de la paroisse de L'Ascension-de-Notre-Seigneur. 250 000 $ Municipalité de Saint‑Fulgence Embauche d'une ressource commune en prévention incendie avec la Ville de Saint-Honoré, la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau, et la Municipalité de la paroisse de Sainte-Rose-du-Nord. 250 000 $ Municipalité du village d'Hébertville-Station Réalisation d'études préalables à la création d'une régie intermunicipale de gestion des services municipaux avec la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et la Municipalité de Saint-Bruno. 46 305 $ Ville de Dolbeau-Mistassini Mise en commun de services informatiques pour optimiser la gestion municipale avec la MRC de Maria-Chapdelaine ainsi que les villes et municipalités du territoire. 250 000 $ Ville de Dolbeau-Mistassini Ajout du volet de service en cybersécurité dans l'entente intermunicipale pour la mise en commun des services informatiques sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine. 250 000 $ Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix Mise en œuvre de l'entente de fourniture de services en gestion avec la Municipalité de Saint‑Bruno. 250 000 $ Ville de Saint-Félicien Mutualisation de l'entretien des sentiers du Parc régional de la Couronne avec les municipalités de Lac-Bouchette, de Chambord et de Saint-François-de-Sales, ainsi que la Municipalité de la paroisse de La Doré. 250 000 $ Total 3 073 057 $ Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Juillet 2023

