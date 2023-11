Fonds régions et ruralité - Près de 3 M$ pour une plateforme d'information régionale à la Baie-James

MATAGAMI, QC, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Mme Maïté Blanchette Vézina, la concrétisation d'une entente de 2 989 965 $ avec l'Administration régionale Baie-James pour mettre en place une plateforme d'information régionale.

Cette dernière intégrera, sous une formule hybride, les fonctions de producteur et de diffuseur. Le contenu réalisé par une équipe professionnelle - qu'il soit sous forme de bulletins d'information radio, d'entrevues de fond, de baladodiffusion, d'articles ou de textes d'opinion - sera libre de droits et distribué gratuitement sur un portail Web auprès des différentes clientèles. Cette initiative vise à mieux faire connaître la région et son contexte unique, ce qui contribuera à améliorer son rayonnement dans la sphère médiatique.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 037 960 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la Société du Plan Nord (SPN) totalise, quant à elle, 996 655 $, à laquelle s'ajoute la contribution de 955 350 $ de l'Administration régionale Baie-James.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC et les organismes compétents pour agir en matière de développement régional aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR. La somme investie permettra de bâtir une expertise dans la production, la diffusion et le développement des médias numériques. Cet accès à une information régionale de qualité produite à la Baie-James bénéficiera à l'ensemble de la communauté! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'initiative de plateforme d'information de l'Administration régionale Baie-James répond à une priorité énoncée par les acteurs régionaux et contribuera à améliorer les conditions de vie des collectivités d'Eeyou Istchee Baie-James. Une information régionale de qualité est nécessaire partout au Québec. Le soutien de près d'un million de dollars de la Société du Plan Nord favorisera ainsi la production de contenu, de même que sa diffusion. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la région! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« La création de la plateforme assurera une meilleure circulation de l'information régionale sur l'ensemble du territoire. Elle contribuera également au développement d'une identité régionale encore plus forte, qui pourra être diffusée autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Baie-James. Je suis persuadé que cette plateforme sera une source de fierté pour la collectivité. »

Jean Boulet, ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Cette entente, résultat d'une collaboration entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société du Plan Nord et l'Administration régionale Baie-James, démontre notre engagement commun à partager la diversité de notre région par le biais de médias innovants. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« Cette annonce témoigne de l'importance de ce projet pour la région. La plateforme d'information régionale est au cœur des discussions lorsqu'il est question de créer un sentiment d'appartenance et de favoriser le rayonnement de la Baie-James sur la scène locale, régionale et nationale, et ce, depuis de nombreuses années. Nous saluons la contribution du MAMH et de la SPN au financement de cette initiative, et celle de Radio Matagami, qui agira comme partenaire de mise en œuvre de la plateforme! »

René Dubé, président du conseil d'administration de l'Administration régionale Baie-James

Faits saillants :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

L'aide de la Société du Plan Nord a été octroyée dans le cadre de cette entente sectorielle à partir du Fonds du Plan Nord.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

Pour en savoir plus sur les activités de la Société du Plan Nord, suivez-nous dans les médias sociaux :

twitter.com/SocietePlanNord

linkedin.com/company/societe-du-plan-nord

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746 ; Gabrielle Côté, Attachée de presse et responsable des communications, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, 438 368-1307, [email protected] ; Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, 514 560-0244, [email protected]