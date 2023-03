Fonds régions et ruralité - Près de 2 M$ pour une communauté écoresponsable dans la MRC d'Arthabaska

VICTORIAVILLE, QC, le 7 mars 2023 /CNW/ - Le député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, M. Eric Lefebvre, ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annoncent, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 1 987 980 $ avec la MRC d'Arthabaska pour favoriser l'émergence et le développement d'initiatives écoresponsables.

Une consultation a été menée par la MRC auprès de la population, des partenaires et des municipalités pour déterminer des priorités d'action dans les domaines de l'agroalimentaire et de la mobilité durable. Les initiatives soutenues permettront d'instaurer des pratiques plus vertes dans le milieu agroalimentaire. Par ailleurs, le transport actif sera valorisé, par l'installation de bornes électriques et de haltes écoresponsables ainsi que par l'électrification des transports.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 656 650 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC d'Arthabaska totalise, quant à elle, 331 330 $.

Citations :

« La présente démarche vise à accroître la visibilité et la notoriété de la région en plus de bâtir une image distinctive de cette dernière. L'angle désiré est celui qui va de pair avec les valeurs des citoyennes et des citoyens de la MRC d'Arthabaska, parmi lesquelles figure l'aménagement d'un milieu de vie écoresponsable. Pour y arriver, des actions verront le jour dans les secteurs de la mobilité durable et de l'agroalimentaire. Je profite de l'occasion pour saluer la mobilisation et l'engagement, dans ce processus, tant de la MRC que des organismes partenaires. Ça démontre encore une fois le dynamisme des gens d'ici! »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

« Le secteur agroalimentaire québécois est à l'avant-garde en matière d'intégration de procédés écoresponsables qui mènent à de véritables gains environnementaux. Du progrès est encore possible et, en ce sens, l'annonce d'aujourd'hui permet de donner une nouvelle impulsion à l'adoption de pratiques écoresponsables. C'est une excellente nouvelle pour la MRC d'Arthabaska! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère primordial que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC, ce créneau vert lui permettant de se démarquer. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Aspirant à former une communauté écoresponsable reconnue, les partenaires du projet ont souhaité inclure des actions ayant des retombées porteuses d'avenir pour notre milieu et allant au-delà de la sensibilisation. Nous sommes fiers que le gouvernement du Québec soutienne cette initiative, qui s'inscrit en cohérence avec l'historique de Victoriaville et sa région comme berceau du développement durable. »

Christian Côté, préfet de la MRC d'Arthabaska

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources: Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 418 999-1939, [email protected]; Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, 581 993-5016; David Gosselin, Attaché politique, Bureau du député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, 819 740-7732; Information: Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746