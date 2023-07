Fonds régions et ruralité - Près de 2,6 M$ pour l'innovation en sécurité civile et en logistique de pointe dans la MRC du Haut-Richelieu

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 19 juill. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, et la députée d'Iberville, Mme Audrey Bogemans, annoncent la concrétisation d'une entente de 2 567 736 $ avec la MRC du Haut-Richelieu pour intégrer les notions de sécurité publique et de sécurité civile dans le domaine de la logistique de pointe.

Une étude sera réalisée afin de brosser un portrait régional des initiatives en logistique de pointe ainsi qu'en sécurité publique et en sécurité civile. Elle permettra notamment de bien définir ce qu'est une entreprise active et innovante dans ces domaines et de repérer les pratiques inspirantes. Un des objectifs est de cerner les partenaires potentiels en vue de concrétiser des projets. Des outils économiques et réglementaires seront identifiés pour favoriser l'accueil des entreprises ciblées par le projet et pour leur offrir l'accompagnement adéquat. De plus, un plan marketing ainsi qu'une stratégie de communication et de mobilisation visant les principaux acteurs seront élaborés.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 2 139 780 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC du Haut-Richelieu totalise, quant à elle, 427 956 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère primordial que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie permettra aux citoyennes et citoyens du Haut-Richelieu de faire ressortir le besoin d'intégrer les notions de sécurité publique et de sécurité civile dans le domaine de la logistique de pointe, et de saisir les occasions pour le faire. Ainsi, la MRC sera un chef de file en la matière! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je félicite la MRC du Haut-Richelieu pour cette initiative qui témoigne de son désir d'innovation. Grâce à l'utilisation de la logistique de pointe, de belles avancées en matière de sécurité publique et de sécurité civile seront certainement réalisées, et c'est toute la population qui en bénéficiera. »

Suzanne Roy, ministre responsable de la région de la Montérégie

« On se souvient des désastres météorologiques et pandémiques que le Haut-Richelieu a vécus ces trois dernières décennies. L'étude de ce projet permettra l'assise d'un atout particulier à la sécurité des citoyennes et citoyens de notre région et du Québec en entier. L'emplacement de "Signature innovation" maximise les atouts logistiques qu'offre, pour le Haut-Richelieu, sa proximité avec les États-Unis et la métropole. Notre région est un leader au pays dans le domaine de la logistique de pointe ainsi qu'en matière de sécurité civile et de sécurité publique, avec son actif en défense. Le projet "Signature innovation" du Haut-Richelieu sera un tremplin stratégique vers l'international. »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville

« Le Haut-Richelieu possède sans contredit tout le potentiel nécessaire pour se doter d'un pôle en logistique de pointe à Lacolle, aux abords de la frontière canado-américaine. La MRC vise donc à développer ce créneau lié à ceux de la sécurité civile et de la sécurité publique, soit de la défense, déjà fort présents et florissants depuis des décennies. Ce faisant, elle positionnera le Québec à titre de joueur stratégique sur l'échiquier international, donnant ouverture à des retombées économiques probantes. Nous saluons la vision et le dynamisme du MAMH pour l'instauration de ce volet du FRR. Il constitue indéniablement un outil tangible permettant aux MRC de développer de façon plus pointue leurs domaines de spécialisation par le biais de concepts d'aménagement appropriés, ce qui permet d'accroître le rayonnement territorial et d'en assurer la pérennité. »

Réal Ryan, préfet de la MRC du Haut-Richelieu

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

