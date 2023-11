Fonds régions et ruralité - Près de 2,4 M$ pour l'économie verte dans la MRC de Lotbinière

LECLERCVILLE, QC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, annonce la concrétisation d'une entente de 2 390 500 $ avec la MRC de Lotbinière pour accélérer son virage vert par l'adoption de pratiques exemplaires en matière de développement durable sur le territoire.

Ainsi, un lieu sera créé pour accueillir, notamment, les services de développement économique; il deviendra la porte d'entrée pour les entreprises du territoire. Celles-ci y trouveront de l'aide et de l'accompagnement dans leur transition vers des pratiques plus durables, ce qui leur permettra, à long terme, d'être plus compétitives. De plus, une ressource ainsi qu'une firme seront embauchées afin de déterminer les meilleures actions innovantes à mettre en œuvre pour que la MRC se démarque en matière d'économie verte dans chacun de ses domaines d'intervention. En intégrant des pratiques exemplaires, les services offerts aux municipalités, aux entreprises et à la population créeront un effet d'entraînement pour le milieu. Enfin, une stratégie de communication sera déployée pour faire connaître les réalisations de la MRC.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 237 935 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR).La contribution de la MRC de Lotbinière, quant à elle, totalise 1 152 565 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR. La somme investie permettra à la MRC de développer une culture environnementale et de se démarquer encore plus à cet égard. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis certaine que la MRC créera un effet d'entraînement qui accélérera le virage vert des entreprises de son territoire. Ce projet témoigne de la volonté des personnes élues et des partenaires de se démarquer et d'être un moteur de changement pour les générations futures. C'est tout à leur honneur! »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

« L'adoption de pratiques durables et la transition vers une économie verte sont essentielles pour garantir un avenir prometteur à nos municipalités, aux citoyennes et citoyens et à nos entreprises. En investissant dans des solutions innovantes et en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement, nous pouvons non seulement réduire notre empreinte carbone, mais aussi stimuler la création d'emplois et la croissance économique. »

Daniel Turcotte, préfet de la MRC de Lotbinière

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre d'initiatives majeures pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Liens connexes :

