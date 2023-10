Fonds régions et ruralité - Près de 2,2 M$ pour la mise en valeur du secteur agroalimentaire de la MRC des Maskoutains

SAINT-HYACINTHE, QC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et la députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, annoncent la concrétisation d'une entente de 2 169 926 $ avec la MRC des Maskoutains pour développer une vitrine sur la thématique Berceau de traditions et d'innovations agroalimentaires.

Celle-ci exposera la diversité des savoir-faire et des produits de la région par la création de marqueurs territoriaux. Elle contribuera à mettre en lumière le rôle de la MRC dans le développement et le rayonnement de l'agroalimentaire québécois, en plus de valoriser les pratiques durables dans ce secteur.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 808 120 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC des Maskoutains totalise, quant à elle, 361 806 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère primordial que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra de se démarquer par le créneau agroalimentaire. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La mise en place de cette vitrine vient renforcer le positionnement de la MRC en tant que technopole agroalimentaire du Québec, en valorisant notamment la richesse et la variété des talents et des produits locaux. Ce faisant, c'est toute la communauté et l'économie régionale qui en bénéficieront parce que les citoyennes et citoyens encourageront certainement davantage les productrices et producteurs d'ici! »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

« Notre territoire est reconnu pour le dynamisme de son secteur agricole et agroalimentaire, qui profite d'un environnement entrepreneurial innovant des plus stimulants. Notre projet mettra en lumière nos traditions et notre vitalité économique. Il contribuera ainsi à accroître le sentiment d'appartenance et de fierté de nos concitoyennes et concitoyens, tout en permettant aux gens de passage de découvrir et d'apprécier l'ADN régional et nos valeurs. »

Simon Giard, préfet de la MRC des Maskoutains

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Marie-Hélène Leboeuf, Attachée politique, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, 418 643-2181, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746