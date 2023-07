Fonds régions et ruralité - Près de 1,3 M$ pour le développement de la MRC de Manicouagan

BAIE-COMEAU, QC, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la MRC de Manicouagan et ID Manicouagan consacrent une somme de 1 299 000 $ à la concrétisation de l'Entente sectorielle de développement territorial de la MRC de Manicouagan afin de créer un fonds de soutien.

Celui-ci permettra d'appuyer financièrement des projets de développement social et économique sur le territoire de la MRC en plus de soutenir diverses initiatives visant l'amélioration de la qualité de vie, l'innovation, la transformation numérique, la recherche de nouveaux procédés ou marchés ainsi que la diversification économique. De l'aide financière et de l'accompagnement seront également offerts pour la création de nouvelles entreprises, l'acquisition, la croissance ou la survie de celles existantes.

« Notre gouvernement est fier de participer à cette entente, car elle contribuera à la vitalité de la MRC. De plus, elle favorisera la collaboration et la mobilisation des acteurs du milieu dans le but d'améliorer les conditions et la qualité de vie des personnes. Nos communautés seront assurément gagnantes! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je me réjouis de cette entente entre notre gouvernement, ID Manicouagan et la MRC de Manicouagan. La création de ce fonds de soutien amènera des retombées importantes dans notre milieu de vie en appuyant des projets mobilisateurs, et ce, au bénéfice de toute la population! »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« C'est une excellente nouvelle pour la MRC de Manicouagan; je suis convaincu que de nouvelles entreprises structurantes et génératrices d'emplois verront le jour, ce qui sera un plus pour la région. »

Alain Thibault, président de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Ce soutien financier est essentiel à l'éclosion et à la mise sur pied de projets innovants! Il permettra aux acteurs et aux actrices du développement socioéconomique de la Manicouagan de contribuer concrètement à l'amélioration de la qualité de vie, à la modernisation et à l'attractivité de notre belle région. »

Marcel Furlong, préfet élu de la MRC de la Manicouagan

« Une belle collaboration pour soutenir le développement de projets sur notre territoire. ID Manicouagan est fier d'y participer. »

Marcel Cadoret, président d'ID Manicouagan

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 600 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 -- Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

La MRC y octroiera une somme de 600 000 $.

La contribution de ID Manicouagan sera de 99 000 $.

