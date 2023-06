Fonds régions et ruralité - Près de 1,2 M$ pour le développement régional en Gaspésie

Agrandir un immeuble à logements à Gaspé en ajoutant deux logements de cinq pièces et demie et un de quatre pièces et demie.

Organiser un colloque sur la sécurité et l'autonomie alimentaires réunissant les participantes et participants aux cuisines collectives, le personnel des organismes communautaires autonomes, les intervenantes et intervenants, les partenaires et les personnes élues. L'objectif est de créer des alliances pour mettre en œuvre de nouveaux projets qui faciliteront le développement social en Gaspésie.

Poursuivre le développement des domaines skiables hors-piste « communautaires » du secteur de Marsoui, en Haute-Gaspésie, faisant partie du réseau de la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade. De nouveaux sous-bois de ski hors-piste seront développés et aménagés afin d'augmenter la capacité d'accueil des sites et la qualité de l'expérience. Des améliorations au stationnement seront aussi apportées.

Implanter une école de permaculture et d'agriculture dans le secteur Val-d'Espoir, à Percé. Des formations de courte et de moyenne durées seront offertes sur divers aspects touchant la permaculture et les innovations agroécologiques. La production sera réalisée dans des serres et les jardins attenants à l'école. De plus, l'établissement servira de lieu d'incubation pour des entreprises maraîchères. L'enseignement prodigué sera axé sur une agriculture à petite échelle, selon une approche par projet.

90 000 $

Pour des festivals et des espaces festifs sécuritaires en Gaspésie Par : Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine Produire une boîte à outils proposant des actions et des mesures de prévention des agressions sexuelles dans les festivals et espaces festifs gaspésiens. Les moyens proposés seront adaptés à la réalité gaspésienne et la boîte sera disponible en ligne sur les sites de la Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et de ses partenaires. De l'accompagnement et de la formation seront offerts aux équipes organisationnelles des festivals et des espaces festifs pour mettre en place les mesures et assurer la sécurité des personnes participantes.