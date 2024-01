Fonds régions et ruralité - Près de 1,2 M$ pour l'accompagnement des municipalités de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent

CHEVERY, QC, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Au nom du gouvernement du Québec, la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, a annoncé, de concert avec la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent et les cinq municipalités qui la composent, qu'une somme de 1 175 000 $ est allouée pour la concrétisation de l'Entente sectorielle de développement visant le renforcement de l'accompagnement des municipalités de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent. Un fonds d'aide sera créé.

Celui-ci permettra de soutenir les municipalités dans la mise en œuvre, le suivi et la mise à jour de leur plan d'accompagnement, et ce, en fonction de leurs besoins prioritaires. De plus, pour aider les municipalités à bonifier leur expertise professionnelle, ce fonds appuiera des projets visant notamment à optimiser leur gestion administrative.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise, la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, ainsi que les municipalités de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de Gros-Mécatina et de Saint-Augustin.

« Notre gouvernement est fier de participer à cette entente, car elle créera des liens entre les différents partenaires gouvernementaux et municipaux pour faciliter la réalisation des plans d'accompagnement des municipalités. Et, au bout du compte, ce sont les communautés qui en profiteront! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La situation géographique particulière de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent engendre plusieurs défis que nous devons relever. Ce nouveau fonds de près de 1,2 million de dollars permettra assurément d'appuyer les municipalités dans leurs différentes tâches et responsabilités. Le coup de pouce offert sera certainement positif pour le développement socioéconomique de la MRC! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Nous sommes heureux de contribuer à la mise en œuvre de cette entente importante pour la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, dont 85 % de la population est d'expression anglaise. C'est essentiel pour nous de travailler en collaboration avec les municipalités pour qu'elles puissent répondre adéquatement aux besoins de leurs communautés. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

« Les municipalités de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent doivent composer avec une réalité distincte de celle de bien d'autres municipalités; nous sommes heureux de pouvoir les accompagner afin qu'elles reçoivent un appui adapté à leurs besoins. »

Alain Thibault, président de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien de nos partenaires pour la mise en place de l'entente concernant l'accompagnement des municipalités. Celle-ci permettra aux municipalités de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent de progresser dans de nombreux dossiers. »

Gladys Driscoll Martin, préfète de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent

La participation financière du MAMH s'élèvera à 500 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Le Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise octroiera une somme de 300 000 $ à l'entente.

La MRC du Golfe-du- Saint-Laurent y accordera 300 000 $.

y accordera 300 000 $. Chaque municipalité contribuera à hauteur de 15 000 $, pour un total de 75 000 $.

