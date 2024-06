Fonds régions et ruralité - Près de 1,1 M$ pour le développement régional en Montérégie

LONGUEUIL, QC, le 11 juin 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et la ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères, Mme Suzanne Roy, annoncent qu'une somme de 1 083 702 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de six initiatives en Montérégie.

Les projets (voir l'annexe au communiqué) ont été choisis par un comité régional devant s'assurer qu'ils répondent aux priorités de développement de la Montérégie. Ces initiatives auront des retombées positives, particulièrement pour les secteurs économique et social.

Cette aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Citations :

« Grâce à ce volet du FRR, les élues et élus peuvent appuyer des initiatives significatives pour leur région, en lien avec les besoins de la population. Elles permettront d'améliorer la qualité de vie dans leur communauté et leurs retombées rejailliront sur l'ensemble de la Montérégie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'annonce d'aujourd'hui démontre, une fois de plus, à quel point notre région est dynamique. Ces initiatives reflètent l'ambition des organismes de notre territoire et contribueront à le rendre plus attrayant, notamment sur les plans culturel, touristique, communautaire et environnemental. »

Suzanne Roy, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

« Ce volet du FRR démontre un engagement clair de la volonté collective qui nous habite de faire rayonner la Montérégie à travers les différents milieux qui la composent. Le soutien aux organismes étant primordial pour assurer l'équité des services à la population, je me réjouis de cette aide financière annoncée aujourd'hui par le gouvernement du Québec. La réalisation des six projets retenus contribuera certainement à améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens de notre région! »

Catherine Fournier, présidente de la Table de concertation régionale de la Montérégie et membre du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions Six projets retenus pour la région de la Montérégie Aide financière

totale accordée Partenaires et description du projet Période 222 180 $ Affiche ta culture pour une Montérégie circulaire Par : Comité 21 Créer le programme Affiche ta culture pour une Montérégie circulaire pour sensibiliser les entreprises et la population à propos des matières résiduelles et de leur valeur réelle. Ce programme, qui permettra de faire la promotion de la circularité, vise à créer des pièces

utilitaires à partir de matières résiduelles industrielles. 2024-2026 69 939 $ Amélioration du sentier principal du refuge faunique Marguerite-D'Youville sur l'île Saint-Bernard Par : Héritage Saint-Bernard Améliorer le sentier entre l'entrée du refuge faunique Marguerite-D'Youville et le secteur Le Grillon, sur une distance de 500 mètres,

pour faciliter l'accès tout au long de l'année. 2023-2027 175 740 $ Aménagement d'infrastructures d'accueil et bonification des activités du camp de vacances Par : Colonie Sainte-Jeanne d'Arc Bonifier les infrastructures de la Colonie Sainte-Jeanne d'Arc en aménageant une aire d'accueil multifonctionnelle, un site de tir à l'arc

et un module de jeu afin d'améliorer l'expérience client. 2023-2026 226 315 $ Centre de répit pour adultes sévèrement handicapés Par : Académie Zénith Aménager des chambres et des espaces sanitaires adaptés aux personnes sévèrement handicapées afin d'offrir de l'hébergement

temporaire à la clientèle. 2023-2025 165 528 $ Gueulart en cavale Par : Gueulart Organiser des événements culturels variés - comme des ateliers créatifs, des lectures de conte et des activités chorales - dans six

municipalités rurales de la Montérégie. 2023-2026 224 000 $ Relance et bonification de la Route du Richelieu Par : Tourisme Montérégie Développer la Route du Richelieu, qui longe la rivière Richelieu dans 4 MRC et 25 municipalités. Le trajet de 265 kilomètres permet de

découvrir les paysages riverains et les cœurs villageois tout en mettant l'accent sur l'histoire, le patrimoine et la culture. 2024-2027 Total accordé : 1 083 702 $

2023-2027 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Juin 2024

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets Développer une identité rassembleuse par la culture.

Promouvoir et développer le tourisme.

Offrir à toutes les personnes les conditions d'obtention d'une meilleure qualité de vie.

Créer de la richesse par l'économie et l'innovation.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Marie-Hélène Leboeuf, Attachée politique régionale, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, 438 394-8602, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746