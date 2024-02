Fonds régions et ruralité - Plus de 800 000 $ pour le développement régional en Estrie

SHERBROOKE, BC, le 9 févr. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annoncent qu'une somme de 832 000 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de quatre initiatives en Estrie.

Les projets (voir l'annexe au communiqué) ont été choisis par un comité régional devant s'assurer qu'ils répondent aux priorités de développement de l'Estrie. Ces initiatives auront des retombées positives, particulièrement pour les secteurs économique, culturel et social.

Cette aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Citations :

« Grâce à ce volet du FRR, les élues et élus peuvent appuyer des initiatives significatives pour leur région et en lien avec les besoins de la population. Leurs retombées rejailliront sans aucun doute sur l'ensemble de l'Estrie et je m'en réjouis. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'annonce d'aujourd'hui démontre, une fois de plus, à quel point l'Estrie est une région dynamique. Ces initiatives reflètent l'ambition des organismes et des gens d'ici. Tout cela aura un impact positif sur la communauté, notamment sur les plans culturel, sportif et touristique. »

François Bonnardel, ministre responsable de la région de l'Estrie

« Ces investissements reflètent notre engagement continu envers le bien-être et la prospérité de notre région. Nous sommes convaincus que ces projets auront un impact significatif sur la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens, et qu'ils contribueront à renforcer notre identité régionale. »

Monique Phérivong Lenoir, présidente du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Liens connexes :

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions Quatre projets retenus pour l'Estrie Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 100 000 $ Jeux du Québec 2024 - Relation avec la communauté Par : Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec Réaliser la tournée de la flamme qui visitera les MRC de l'Estrie et créer neuf capsules vidéo présentant une ou un athlète par territoire de l'Estrie. De plus, des conférences seront présentées par des athlètes ambassadrices et ambassadeurs dans les écoles, et une campagne sera déployée par l'entremise de cinq capsules vidéo pour encourager le bénévolat. 2023-2025 244 000 $ Nouveaux aménagements de pistes cyclables et promotion du vélo dans les MRC des Sources et du Val-Saint-François Par : MRC des Sources Réaliser une étude et des plans pour le développement d'un nouvel axe cyclable à partir de la ville de Danville qui, en passant par la ville de Val-des-Sources, se rendrait jusqu'au secteur des Trois-Lacs. La pratique du vélo sera également promue, tant auprès de la clientèle touristique que de la population, et ce, en partenariat avec la MRC du Val-Saint-François. 2023-2029 244 000 $ Nouveaux aménagements de pistes cyclables et promotion du vélo dans les MRC des Sources et du Val-Saint-François Par : MRC du Val-Saint-François Réaliser une étude et des plans pour le développement d'un nouvel axe cyclable majoritairement en site propre reliant les municipalités de Racine et de Saint-Denis-de-Brompton de même que la municipalité du canton de Melbourne. La pratique du vélo sera également promue, tant auprès de la clientèle touristique que de la population, et ce, en partenariat avec la MRC des Sources. 2023-2029 244 000 $ Réfection de la toiture de l'entrée des touristes et des visiteuses et visiteurs Par : Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac Exécuter des travaux pour protéger les infrastructures de l'Abbaye, emblème touristique de la région, et assurer ainsi la pérennité du site. 2023-2027 Total accordé : 832 000 $

2023-2029 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Février 2024

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets Qualité des milieux de vie.

Soutien et développement des personnes.

Attractivité vers la région et ses MRC.

Développement économique et affaires.

Protection et valorisation du milieu naturel.

