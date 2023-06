Fonds régions et ruralité - Plus de 8 M$ pour les circuits de véhicules hors route en Gaspésie

Gaspé, QC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et plusieurs acteurs de la région de la Gaspésie consacrent une somme de 8 188 685 $ à la concrétisation de l'Entente sectorielle de développement pour la mise en état et la pérennisation des infrastructures du circuit de véhicules hors route (VHR) de la Gaspésie.

Celle-ci vise notamment à soutenir le développement de l'industrie du VHR par la réalisation de projets de mise à niveau d'infrastructures. Ainsi, des interventions seront réalisées sur les structures des circuits de la région pour assurer la sécurité des motoneigistes et des quadistes.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), la Table des préfets des MRC de la Gaspésie et les cinq MRC de Gaspésie.

Citations :

« Lorsque nous unissons nos efforts, nous pouvons réaliser de grandes choses; c'est le cas une fois de plus aujourd'hui. La collaboration de tous les acteurs permettra d'améliorer les sentiers et les infrastructures sécuritaires non seulement pour les usagers, mais également pour les bénévoles qui les entretiennent. Ensemble, nous pourrons maximiser les retombées socioéconomiques et c'est toute la région qui en profitera. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Les circuits de VHR attirent de nombreux adeptes locaux et une clientèle touristique grandissante dans notre région. Je suis certaine que cette entente contribuera au développement de cette industrie et à la diversification du tourisme quatre saisons. Avec des infrastructures en bon état et sécuritaires, la Gaspésie sera une destination de choix pour les quadistes et les motoneigistes! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Cette entente sectorielle, fruit de la collaboration entre les MRC de la région et le gouvernement du Québec, contribuera à pérenniser nos sentiers de VHR, un secteur très important de notre industrie touristique. Je salue cette initiative qui permet également d'allonger la saison touristique gaspésienne et de soutenir nos PME touristiques durant les quatre saisons. En plus du tourisme, les travaux effectués dans le cadre de cette entente profiteront aux nombreux citoyens et citoyennes de notre région qui pratiquent ce loisir sur nos magnifiques sentiers en forêt. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental à la ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« L'industrie des VHR en Gaspésie est un produit touristique d'appel en pleine structuration. C'est également un mode de vie pour beaucoup de Gaspésiens. Ces investissements du gouvernement du Québec vont permettre le développement et la pérennisation de ce secteur et l'augmentation de l'attractivité de la région. »

Mathieu Lapointe, président de la Table des préfets des MRC de la Gaspésie et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 1 138 685 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

En tant que fiduciaire, la Table des préfets des MRC de la Gaspésie investira dans cette entente une somme de 6 950 000 $ provenant de différents partenaires.

Les cinq MRC de la Gaspésie, quant à elles, y accorderont chacune une somme de 20 000 $, pour un montant total de 100 000 $.

