Fonds régions et ruralité - Plus de 8,8 M$ pour stimuler le développement social au Bas-Saint-Laurent

KAMOURASKA, QC, le 18 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une somme de 4 276 362 $ à la concrétisation de l'Entente sectorielle pour le développement social au Bas-Saint-Laurent. Les investissements des différents partenaires pour cette initiative, incluant le gouvernement du Québec, totalisent 8 817 703 $.

L'entente vise à adopter une politique régionale en développement social et un plan pour mieux arrimer les différentes interventions. Les MRC seront dotées d'outils afin qu'elles puissent agir davantage dans ce domaine sur leur territoire. Du soutien sera offert pour la réalisation de plans d'action locaux favorisant le développement des jeunes et l'accompagnement des familles, dans le cadre de la démarche Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé (COSMOSS) du Bas-Saint-Laurent. Le déploiement de services en travail de rue se poursuivra pour donner à l'ensemble de la population un accès à des services sociaux et de santé de proximité.

Par ailleurs, la recherche-action Bien vieillir chez soi continuera sur sa lancée pour encourager le maintien à domicile des personnes aînées et, ainsi, leur offrir une meilleure qualité de vie. Des initiatives seront également mises en œuvre pour favoriser la participation sociale en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, afin de réduire l'incidence de la pauvreté. De plus, des projets en lien avec les priorités régionales seront lancés pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes dans la région.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), le ministère de la Culture et des Communications (MCC), le Secrétariat à la condition féminine (SCF), le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, les huit MRC du Bas-Saint-Laurent et le Collectif régional de développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent.



« Cette ambitieuse entente permettra de partager une vision commune des priorités et des efforts à déployer en matière de développement social. Peu importe le secteur et les publics visés par les actions entreprises, les effets seront très importants pour la population du Bas-Saint-Laurent. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Pour réduire l'incidence de la pauvreté à l'échelle régionale et favoriser la participation sociale des populations les plus vulnérables, il est indispensable de concerter les instances locales et régionales concernées. Cette entente témoigne de la volonté ferme du milieu bas-laurentien de lutter de façon intégrée contre la pauvreté et l'exclusion sociale. En investissant plus d'un million de dollars dans l'Alliance pour la solidarité du Bas-Saint-Laurent, le fonds principal de concertation régionale, nous réitérons toute notre confiance envers nos partenaires régionaux. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Je salue l'engagement de tous les partenaires de cette entente qui s'allient pour le développement social de notre région. Le Bas-Saint-Laurent est un endroit où il fait bon vivre et je suis persuadée qu'avec les initiatives engendrées, la qualité de vie des citoyennes et citoyens sera améliorée! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Rimouski

« Je me réjouis de la création d'un volet pour l'égalité au sein de cette entente sectorielle en développement social. Celui-ci permettra de mobiliser divers partenaires pour la mise en œuvre d'initiatives concertées qui, j'en suis convaincue, feront progresser l'égalité entre les femmes et les hommes au Bas-Saint-Laurent. D'ici 2027, des ententes régionales en matière d'égalité seront aussi déployées à travers tout le Québec. »

Martine Biron, ministre responsable de la Condition féminine

« Le Bas-Saint-Laurent peut compter sur un patrimoine et un milieu culturels et artistiques enviables. Cette entente novatrice se fera au bénéfice des créatrices et créateurs, des médias et des organismes culturels bas-laurentiens, ainsi que de la relève. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent se réjouit de ces partenariats intersectoriels qui entraînent des retombées positives pour la population. »

Pascal Lamarre, adjoint exécutif pour le Kamouraska du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

« Les MRC du Bas-Saint-Laurent et les différents ministères travaillent conjointement au développement social de la région depuis de nombreuses années. Cette entente permet d'actualiser leur vision collective des enjeux de développement social, et d'unir leurs forces pour l'amélioration des conditions de vie des citoyennes et citoyens de la région. Merci aux nombreux partenaires pour tous leurs efforts. »

Bertin Denis, président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité



La participation financière du MAMH s'élèvera à 1 500 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Pour sa part, le MESS accordera 1 457 462 $ à l'entente, dont 435 000 $ proviennent du programme Concertation pour l'emploi et 1 022 462 $, du Fonds québécois d'initiatives sociales, dans le cadre de la mesure des Alliances pour la solidarité.

Le SCF consacrera 300 000 $ à l'initiative, dans la foulée de l'action transversale 9 de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027 qui vise à consolider l'action régionale du SCF en matière d'égalité.

Le MCC allouera 50 000 $ à l'entente.

Le CISSS octroiera une somme de 968 900 $.

Les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent alloueront chacune 157 500 $ à l'entente, pour un total de 1 260 000 $.

Le CRD accordera 3 281 341 $ à l'entente, une somme provenant essentiellement de fondations privées.

Par ailleurs, les élues et élus ont profité de l'occasion pour annoncer qu'une somme de plus de 4,5 millions de dollars a été accordée par le gouvernement du Québec pour appuyer la réalisation de 22 initiatives et de 2 ententes sectorielles de développement au Bas-Saint-Laurent. L'une des ententes concerne la concertation régionale, tandis que l'autre vise l'accueil et l'attractivité.

