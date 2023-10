Fonds régions et ruralité - Plus de 625 000 $ dans la MRC des Sources pour susciter l'innovation dans le domaine des matériaux durables

SHERBROOKE, QC, le 2 oct. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, sont fiers d'annoncer la concrétisation d'une entente de 625 672 $ avec la MRC des Sources. Celle-ci favorisera la croissance de la filière des écomatériaux par la mise en place d'un lieu consacré à la recherche et au développement dans ce domaine.

Implantées au sein du Carrefour d'innovation sur les matériaux de la MRC des Sources (CIMMS), de nouvelles infrastructures seront mises à la disposition des entreprises désirant créer, tester ou améliorer des produits, de même que des différents partenaires du CIMMS, comme l'Université et le Cégep de Sherbrooke. Des plateaux d'expérimentations techniques et scientifiques y seront aussi installés. Enfin, des activités de défibrage de fibres naturelles et techniques ainsi que le conditionnement et le recyclage de matières résiduelles contenues dans divers matériaux pourront y être réalisés.

La participation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 521 393 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). L'apport de la MRC des Sources totalise, quant à lui, 104 279 $.

Citations :

« Le FRR est un levier financier qui permet aux personnes élues de stimuler la vitalité de leur territoire. Grâce à la somme investie, la MRC pourra se démarquer encore plus par ce créneau d'écomatériaux, ce qui aura des répercussions positives et concrètes. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Cet endroit sera très certainement attrayant pour les entreprises et les institutions d'enseignement supérieur orientant leurs recherches vers les technologies environnementales. Il contribuera à faire du CIMMS une référence nationale pour la recherche et le développement dans le domaine des écomatériaux. Ce secteur économique innovant sera une très belle vitrine pour la MRC et notre région; bravo! »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Avec le déploiement du volet écomatériaux au CIMMS et l'appui de nos partenaires en innovation, notre territoire pourra maintenant offrir un espace favorable à l'émergence de projets novateurs dans le secteur des technologies environnementales et des bioproduits. »

Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Geneviève Tremblay, Conseillère principale, Cabinet du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, 418 654-8246; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746