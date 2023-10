Fonds régions et ruralité - Plus de 200 000 $ pour l'aménagement d'un parc éco-industriel dans la MRC du Haut-Saint-François

COOKSHIRE-EATON, QC, le 17 oct. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annoncent la concrétisation d'une entente de 203 313 $ avec la MRC du Haut-Saint-François pour aménager un parc éco-industriel autour du lieu d'enfouissement technique et du centre de tri Valoris, dans la municipalité de Bury.

Le projet s'inscrit dans le désir de la MRC de participer aux efforts de diminution des gaz à effet de serre (GES), de valorisation des matières récupérées et de réduction de l'enfouissement des matières résiduelles. Le centre de vitrines technologiques et de laboratoires de recherche sur l'utilisation des matières retirées vise également à attirer des usines de transformation autour de l'organisme public municipal. Ainsi, le projet encouragera l'entrepreneuriat et la recherche.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 169 427 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC du Haut-Saint-François totalise, quant à elle, 33 886 $.

Citations :

« Le FRR est un levier financier important qui permet aux personnes élues de stimuler la vitalité de leur territoire. Grâce à la somme investie, la MRC du Haut-Saint-François agira concrètement pour réduire l'enfouissement des matières résiduelles et donner une nouvelle vie à ces produits. Au bout du compte, nous profiterons toutes et tous des effets positifs sur l'environnement et je m'en réjouis! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Avec ce parc éco-industriel, la MRC stimulera l'entrepreneuriat, la création d'emplois et la recherche, en plus de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tous ces éléments auront des retombées positives pour les citoyennes et citoyens. Je félicite la MRC, qui a su saisir l'occasion pour se démarquer et se développer autour de Valoris. »



François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je désire saluer la MRC du Haut-Saint-François pour le choix d'un projet de parc éco-industriel, dont la pertinence rejoint les préoccupations de toutes et tous en matière d'environnement. Ce faisant, la MRC continue de consolider sa position de chef de file dans ce domaine. »

François Jacques, député de Mégantic

« Ce projet est une étape vers la consolidation de l'identité territoriale de la MRC du Haut-Saint-François en tant que leader de grands projets d'ensemble dans le domaine d'intervention de l'environnement, du développement industriel et de la gestion des matières résiduelles. L'entente conclue avec le MAMH financera l'étude de caractérisation du terrain. Cette étude propulsera le développement du parc éco-industriel de Bury et contribuera à la mission de Valoris : valoriser la matière résiduelle, encourager l'économie circulaire et réduire l'enfouissement. »

Robert G. Roy, préfet de la MRC du Haut-Saint-François

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Maxime Bélanger, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, 438 838-3952, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746