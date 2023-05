Fonds régions et ruralité - Plus de 2 M$ pour le développement régional en Montérégie

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions Dix projets retenus pour la région de la Montérégie

Aide financière

totale accordée Partenaires et description du projet Période

100 000 $ Amélioration des équipements d'accueil et promotion visant les marchés de proximité de la Montérégie et des États-Unis Par : Marina de Saurel Remplacer les quais désuets par des nouveaux, mieux adaptés et permettant d'accueillir des embarcations de grande dimension. 2022-2023

128 478 $ Bonification du Registre Desjardins - Patrimoine naturel, paysager et agricole (phase II) Par : Nature-Action Québec Poursuivre le projet d'inventaire du patrimoine naturel, paysager et agricole entamé en 2020 dans les autres MRC de la Montérégie. L'inventaire peut être consulté sur le site « Registre Desjardins », qui présente l'information sur une carte interactive. 2022-2024

86 088 $ Contamination culturelle Par : Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges Créer une exposition extérieure rassemblant le travail de 30 artistes de la région en arts visuels, en arts numériques et en médias mixtes. L'exposition sera présentée dans 21 lieux des MRC de Beauharnois-Salaberry et de Vaudreuil-Soulanges. Des rencontres-échanges avec certains des artistes participants seront organisées à chaque endroit. 2022-2023

300 000 $ Développement de la Route bleue montérégienne : Plan d'ensemble 2022-2025 Par : Loisir et Sport Montérégie Caractériser et définir les parcours navigables sur le fleuve et les rivières de la Montérégie afin de les intégrer à la Route bleue. Cette dernière met à la disposition des pagayeuses et pagayeurs des parcours sécuritaires et facilement accessibles. 2022-2024

250 000 $ Établissement du Hub alimentaire de Vaudreuil-Soulanges : marché d'alimentation locale pour le public, les hôtels, les restaurants et les institutions Par : Coop de solidarité du Suroît (CSUR) Créer un lieu où il sera possible de s'approvisionner à l'année en produits locaux frais ou transformés. L'image de marque du Hub sera distinctive et forte pour promouvoir les produits locaux à l'échelle régionale. Les productrices et producteurs pourront disposer d'un service d'entreposage temporaire pour la mise en marché, de ressources humaines et d'un local commercial pour accueillir le public. 2022-2024

201 286 $ Excursions vélo-kayak sur la rivière Châteauguay dès 2023 Par : OBV SCABRIC Offrir une activité jumelant le vélo au canot ou au kayak aux abords de la rivière Châteauguay. Un service de navette permettra de récupérer les vélos aux points de destination déterminés lors de la location des embarcations pour la poursuite de la randonnée cycliste. 2022-2023

65 000 $ L'Espace pour soi Par : L'Élan des jeunes Aménager un espace extérieur multifonctionnel afin d'offrir un milieu de vie accueillant aux résidentes et résidents. La construction d'une terrasse et d'un pavillon de jardin ainsi que de l'aménagement paysager sont prévus. Des meubles seront ajoutés de même qu'un chauffe-terrasse pour prolonger l'utilisation des lieux. 2022-2023

520 418 $ Réaménagement de deux pôles nautiques du Parc régional de Beauharnois-Salaberry (phase II) Par : Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry Réparer et bonifier les infrastructures de deux pôles nautiques de Saint-Stanislas-de-Kostka et de Saint-Louis-de-Gonzague situés dans le Parc régional de Beauharnois-Salaberry. La reconstruction de deux rampes de mise à l'eau, l'optimisation des ancrages de quai et l'ajout d'éclairage solaire sont notamment prévus. 2022-2024

175 000 $ Renforcer le développement du site LBA en tant que principale installation agrotouristique de la région Par : Association des éleveurs de bétail du district de Beauharnois inc. (LBA) Remplacer le bâtiment administratif existant par un nouveau, plus grand et mieux adapté aux besoins de l'organisme. La bâtisse comprendra des locaux administratifs modulables, une cuisine commerciale, des installations sanitaires de même qu'un espace adaptable pour accueillir des groupes lors d'événements d'envergure. Les installations seront aussi offertes en location. 2022-2023

300 000 $ Transfert de connaissances : pour l'attraction et la rétention du savoir… et de la main-d'œuvre! Par : Centre de services scolaire des Patriotes - Service aux entreprises et à la communauté Outiller les entreprises en vue de l'implantation de stratégies permettant le transfert de connaissances à l'interne afin de favoriser la conservation des savoirs, en plus de les sensibiliser à l'enjeu et de leur offrir de la formation en ce sens. Les entreprises locales seront accompagnées pour faire face aux défis organisationnels qu'elles vivent, notamment la pénurie de main-d'œuvre. 2022-2025

Total accordé : 2 126 270 $

