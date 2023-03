Fonds régions et ruralité - Plus de 2 M$ pour le développement des Îles-de-la-Madeleine

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 17 mars 2023 /CNW/ - Dans le cadre d'une tournée des régions la menant aux Îles-de-la-Madeleine, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, a annoncé une somme de 2 175 580 $ pour la concrétisation de quatre initiatives de développement économique et social.

Tout d'abord, une entente de 1 230 696 $ a été conclue avec la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine pour réaliser la première phase de son écoquartier. Ce projet comprend notamment la revitalisation des milieux naturels du secteur et la mise en place d'un pôle d'expertise en énergie.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 025 580 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la Communauté maritime totalise, quant à elle, 205 116 $.

Par ailleurs, une aide de 1 150 000 $ a été octroyée pour mettre en œuvre une stratégie permettant d'attirer aux Îles-de-la-Madeleine de nouvelles citoyennes et de nouveaux citoyens, appuyer un projet de rénovation et d'agrandissement de la résidence pour personnes âgées de la communauté de Bassin, ainsi que soutenir un projet d'agrandissement de la Coopérative des pêcheurs de Cap Dauphin (voir l'annexe au communiqué). Ces initiatives ont été choisies par un comité régional dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du FRR. Elles auront des retombées positives, particulièrement pour les secteurs économique et social.



« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie par l'entremise des différents volets du Fonds aura des répercussions concrètes pour la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine et lui permettra notamment de se démarquer encore plus grâce à l'écoquartier. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La création de l'écoquartier amorcera une transition énergétique et écologique pour ce milieu insulaire. En plus des bienfaits engendrés pour l'environnement, des retombées socioéconomiques importantes seront générées pour les Îles-de-la-Madeleine. La stratégie d'attraction ainsi que les agrandissements de la résidence pour personnes âgées en perte d'autonomie et de la Coopérative des pêcheurs de Cap Dauphin sont également très positifs! Les avantages de ces initiatives rejailliront sur toute la population, et je m'en réjouis. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Nous nous réjouissons de la concrétisation de cette entente, qui va nous permettre de démarrer la phase 1 de l'écoquartier. Il s'agit d'un projet important pour l'archipel et par lequel nous visons à redynamiser et à développer ce secteur névralgique, de même qu'à générer des investissements pour la réalisation des phases subséquentes. Nous saluons également l'annonce du soutien apporté aux trois initiatives dans le cadre du volet 1 du FRR; ce dernier appuie les efforts d'acteurs madelinots dans le déploiement de projets importants pour le milieu. »

Antonin Valiquette, président de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine



L'aide du MAMH pour l'écoquartier s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Le 1 er février dernier, une somme de 10 millions de dollars a été accordée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Cette aide servira à appuyer la décontamination, l'aménagement, la réhabilitation et la mise à niveau de terrains stratégiquement situés dans le secteur de Cap-aux-Meules , où se trouvera l'écoquartier.

février dernier, une somme de 10 millions de dollars a été accordée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Cette aide servira à appuyer la décontamination, l'aménagement, la réhabilitation et la mise à niveau de terrains stratégiquement situés dans le secteur de , où se trouvera l'écoquartier. La tournée de la ministre des Affaires municipales vise à lui permettre d'échanger avec les élues et élus municipaux des quatre coins du Québec. Lors des rencontres, il est notamment question des chantiers prioritaires du MAMH, dont la mise en œuvre du plan de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, le renouvellement de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires et l'importance de favoriser des infrastructures bleues et vertes mieux planifiées et mieux gérées.



Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions Trois projets retenus pour les Îles-de-la-Madeleine Aide financière

totale accordée Partenaires et description du projet Période 100 000 $ Projet d'agrandissement Par : Coopérative des pêcheurs de Cap Dauphin Construire un nouveau bâtiment et des bassins pour augmenter la capacité de contention de homards de la Coopérative. Des

équipements mécaniques nécessaires à la contention seront achetés et installés. L'acquisition d'un équipement de triage automatisé et

la construction d'une salle de réfrigération sont aussi prévues. 2022-2023 300 000 $ Projet de rénovation et d'agrandissement Par : Logis communautaires L'Harmonie



Rénover et agrandir la résidence pour personnes âgées en légère perte d'autonomie de la communauté de Bassin, qui compte

actuellement 13 unités. À terme, l'immeuble moderne et écoénergétique comprendra 24 unités (22 chambres et 2 studios) et des

espaces communs (cuisine, salle à manger, salon et salle communautaire). 2022-2023 750 000 $ Stratégie d'attraction des Îles-de-la-Madeleine Par : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine



Déployer la seconde phase de la Stratégie d'attraction des personnes des Îles‑de-la-Madeleine pour inverser la tendance

démographique et créer un milieu de vie enrichissant et accueillant. L'objectif est d'attirer 100 nouvelles résidentes et nouveaux

résidents par année. 2022-2025 Total accordé : 1 150 000 $

2022-2025 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Mars 2023

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets Consolider et diversifier notre économie

Créer un milieu de vie enrichissant et accueillant

Renverser la tendance démographique

