Fonds régions et ruralité - Plus de 2,7 M$ pour le secteur du véhicule innovant dans la MRC de La Rivière-du-Nord

SAINT-JÉRÔME, QC, le 15 mars 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de la Santé, M. Youri Chassin, annoncent, au nom du ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, la concrétisation d'une entente de 2 755 710 $ avec la MRC de La Rivière-du-Nord pour consolider et accroître le secteur du véhicule innovant et ses filières.

Trois types d'initiatives seront appuyées financièrement pour répondre aux défis de ce domaine d'activité afin qu'il demeure compétitif. Celles-ci viseront l'expérimentation supervisée de véhicules innovants en sites urbains et ruraux, le transport innovant et ses filières, de même que la concertation régionale. Les acteurs, les institutions et les organismes de la MRC seront mis à contribution pour faire émerger, développer et soutenir des projets. Ainsi, La Rivière-du-Nord sera encore plus attrayante pour les entreprises et la main-d'œuvre.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 2 296 425 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de La Rivière-du-Nord totalise, quant à elle, 459 285 $.

Citations :

« Le FRR est un levier financier qui permet aux personnes élues de stimuler la vitalité de leur territoire. La MRC de La Rivière-du-Nord a la chance de compter parmi ses fleurons l'Institut du véhicule innovant; le créneau qu'elle développera avec cette entente le mettra certainement à contribution afin de faire rayonner ce secteur et ses filières, au Québec et au-delà de ses frontières. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'entente annoncée aujourd'hui confirme que la MRC de La Rivière-du-Nord s'avère un chef-lieu en matière de transport innovant. De plus, elle contribuera au projet d'électrification des transports contenu dans le Plan pour une économie verte 2030 du gouvernement. Nous bénéficierons toutes et tous des gains pour l'environnement qu'engendrera une industrie des transports renouvelée; en outre, le fait d'être à l'avant-scène sera vraiment positif pour notre communauté. »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de la Santé

« Voilà une belle occasion offerte à la MRC de La Rivière-du-Nord de continuer le développement d'un secteur important pour son économie. En plus de confirmer notre positionnement stratégique dans ce secteur de pointe, le volet "Signature innovation" du Fonds régions ruralité permettra, je le souhaite, à des gens créatifs de pousser l'innovation, la recherche et l'investissement dans le domaine du transport afin de rendre notre territoire plus résilient. Je suis impatient de lire les propositions qui feront l'objet de financement. »

Xavier-Antoine Lalande, préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

