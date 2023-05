Fonds régions et ruralité - Plus de 2,3 M$ pour mettre en œuvre une stratégie d'attraction en Abitibi-Témiscamingue

LANDRIENNE, QC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et plusieurs acteurs de la région de l'Abitibi-Témiscamingue consacrent une somme de 2 321 200 $ pour la concrétisation de l'Entente sectorielle de développement visant la mise en œuvre d'une stratégie régionale et territoriale d'attraction et d'établissement durable des personnes en Abitibi-Témiscamingue.

Celle-ci soutiendra la réalisation d'initiatives innovantes et concertées répondant aux enjeux liés à l'attraction, à l'accompagnement et à l'enracinement de nouvelles Témiscabitibiennes et de nouveaux Témiscabitibiens. Un plan d'action régional et une image de marque seront élaborés pour promouvoir l'Abitibi-Témiscamingue. Des outils et des stratégies seront aussi développés afin de soutenir les entreprises et les organismes dans le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre. L'entente contribuera également à assurer la convergence et la complémentarité des actions menées par les différents partenaires.

Participent à cette entente le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, les MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, la Ville de Rouyn-Noranda, la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue et Attractivité Abitibi-Témiscamingue.

« La stratégie qui sera mise en place en concertation avec les partenaires régionaux représentera, j'en suis convaincu, un important levier pour soutenir les employeurs dans le développement de solutions innovantes pour améliorer leur capacité de recrutement, favoriser l'enracinement de leur personnel et fidéliser celui-ci. De cette manière, notre gouvernement répond aux besoins de main-d'œuvre des entreprises de la région, contribuant ainsi à la vitalité socioéconomique des communautés. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est

« L'Abitibi et le Témiscamingue font face à un important déficit de main-d'œuvre. La venue de nouvelles résidentes et de nouveaux résidents est une des pistes de solution pour relever ce défi. Je ne peux que saluer la mise en commun des forces des divers partenaires qui, par le biais de cette entente sectorielle, favorisera l'attraction, mais surtout l'établissement permanent de cette future population abitibienne et témiscamienne. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« Notre gouvernement est fier de participer à cette entente puisqu'elle favorisera l'occupation et la vitalité des territoires. Le Québec est beau et grand! Chaque région est dotée de caractéristiques particulières qui font d'elle un endroit unique, et l'Abitibi-Témiscamingue ne fait pas exception! Cette entente permettra de montrer tous ses attraits et d'inviter de futurs résidents et résidentes à la choisir. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Je salue les partenaires de l'entente pour leur mobilisation de même que toutes celles et tous ceux qui seront engagés de près ou de loin dans cette démarche. Leur investissement témoigne de leur désir de favoriser l'attraction et l'établissement durable des personnes dans la région et c'est tout à leur honneur. En mettant la main à la pâte et en partageant la même vision, nous montrerons toute la beauté et le charme de la région ainsi que le dynamisme de sa communauté. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« À titre d'élues et élus municipaux, nous sommes très sensibles à la pénurie de main-d'œuvre et aux seuils migratoires déficitaires sur notre territoire. Nous savons que notre région a des attraits absolument exceptionnels et nous sommes heureux de voir apparaître une entente permettant d'agir promptement face aux défis en matière d'attraction et d'enracinement des nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants. Cette entente, qui résulte directement d'une collaboration soutenue entre les cinq territoires de MRC voulant intervenir sur un enjeu commun, permettra à la fois de consolider nos actions passées et d'innover pour attirer des travailleuses et travailleurs, des familles et des étudiantes et étudiants. »

Sébastien D'Astous, président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue et porte-parole du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Nous croyons fermement que c'est collectivement que se travaillent l'attractivité, l'accueil et l'établissement durable de nouvelles personnes. Comme nous avons toutes et tous un rôle à jouer dans leur parcours relationnel, il est essentiel de travailler ensemble à l'élaboration d'actions complémentaires et efficientes. Le conseil d'administration d'Attractivité Abitibi-Témiscamingue est bien heureux de contribuer au développement de l'Abitibi-Témiscamingue en acceptant ce mandat régional de concertation, de marketing territorial et de gestion du fonds consacré à l'attractivité et à l'établissement durable. »

Louis Bourget, président d'Attractivité Abitibi-Témiscamingue

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 1 800 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

La contribution du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale sera de 105 000 $ et provient de la mesure Concertation pour l'emploi (CPE) volet Table ad hoc.

provient de la mesure Concertation pour l'emploi (CPE) volet Table ad hoc. La Ville de Rouyn-Noranda octroiera une somme de 104 000 $ à l'entente. La part de la MRC de La Vallée-de-l'Or sera de 101 600 $, tandis que celle de la MRC d'Abitibi représentera 72 800 $. La contribution de la MRC d'Abitibi-Ouest s'élève à 65 600 $ et celle de la MRC de Témiscamingue, à 57 200 $.

octroiera une somme de 104 000 $ à l'entente. La part de la MRC de La Vallée-de-l'Or sera de 101 600 $, tandis que celle de la MRC d'Abitibi représentera 72 800 $. La contribution de la MRC d'Abitibi-Ouest s'élève à 65 600 $ et celle de la MRC de Témiscamingue, à 57 200 $. Pour sa part, la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue consacrera 15 000 $ en ressources humaines et matérielles à l'initiative.

