Fonds régions et ruralité - Plus de 1 M$ pour favoriser le développement durable du milieu forestier en Montérégie

LONGUEUIL, QC, le 10 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et plusieurs acteurs de la région de la Montérégie consacrent une somme de 1 264 500 $ à la concrétisation de l'Entente sectorielle de développement pour la forêt en Montérégie.

Celle-ci soutiendra la réalisation d'initiatives et d'activités visant à favoriser l'aménagement durable du territoire forestier et la mise en valeur de cette ressource. L'Entente permettra également de poursuivre le déploiement de la planification stratégique régionale, afin de répondre aux enjeux communs du secteur. Un plan de communication et de sensibilisation sera aussi élaboré pour susciter la collaboration des différents types de propriétaires de boisés de la Montérégie.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF), le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), les MRC de la Montérégie, la Ville de Longueuil, les MRC de La Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, la Table de concertation régionale de la Montérégie et l'Agence forestière de la Montérégie.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de participer à cette entente. D'ailleurs, je salue tous les acteurs concernés et les remercie pour leur mobilisation. Leur engagement témoigne de leur désir de développer encore mieux la forêt montérégienne et c'est tout à leur honneur. En mettant l'épaule à la roue et en partageant la même vision, nous pourrons réaliser de grandes choses au bénéfice de nos communautés. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Cette entente sectorielle, par laquelle nous confions aux municipalités régionales de comté certaines responsabilités, permet de soutenir diverses initiatives locales et régionales. Financée notamment par le Programme d'aménagement durable des forêts, elle a comme objectif de favoriser l'aménagement et la mise en valeur de la ressource forestière en Montérégie, dans une perspective de développement durable. C'est un engagement concret pour l'avenir de nos forêts! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

« Le secteur bioalimentaire est présent sur une diversité de territoires, notamment en forêt, où on trouve l'érable. La concrétisation de cette entente constitue un important levier pour la vitalité économique de la région. Je suis heureux que le Ministère y contribue, par le biais du programme Territoires : priorités bioalimentaires. En travaillant de concert pour optimiser ses ressources, le milieu participe à la réalisation de projets concrets qui soutiendront résolument le développement durable. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La forêt, autant publique que privée, est une belle richesse qui occupe une place importante pour la vitalité du territoire. La réalisation de différentes stratégies régionales favorisera le développement durable des milieux urbains et agricoles de la Montérégie. Je me réjouis de cette entente, car elle contribuera à relever les défis rencontrés par plusieurs dans ce secteur! »

Suzanne Roy, ministre responsable de la région de la Montérégie

« Depuis plusieurs années, la Montérégie se démarque par son approche de développement durable de la forêt. Cette entente s'inscrit donc dans une belle complémentarité du rôle de protection des milieux naturels confié aux MRC afin que jaillissent des projets novateurs et structurants. »

Patrick Bousez, président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« On n'a pas toujours le réflexe de penser à la forêt comme étant une richesse de la Montérégie… et pourtant! C'est un immense honneur pour l'Agence forestière de la Montérégie de participer à cette entente sectorielle qui affirme la place de la forêt au cœur des préoccupations et de la vitalité régionales. »

Richard Godère, président de l'Agence forestière de la Montérégie

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 510 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

La contribution du MRNF sera de 413 000 $ et provient du Programme d'aménagement durable des forêts (PADF).

provient du Programme d'aménagement durable des forêts (PADF). Le MAPAQ y octroiera une somme de 100 000 $ par l'entremise du programme Territoire : Priorités bioalimentaires.

Les 12 MRC de la Montérégie, la Ville de Longueuil de même que les MRC de La Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi accorderont chacune une somme de 14 400 $ à l'entente, pour un montant total de 216 000 $.

même que les MRC de La Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi accorderont chacune une somme de 14 400 $ à l'entente, pour un montant total de 216 000 $. Pour sa part, l'Agence forestière de la Montérégie consacrera 25 500 $ à l'initiative.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

