Fonds régions et ruralité - Plus de 1,7 M$ pour le tourisme dans la MRC de Beauce-Sartigan

SAINT-GEORGES, QC, le 27 juin 2023 /CNW/ - Le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications, M. Samuel Poulin, est fier d'annoncer, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 1 735 872 $ avec la MRC de Beauce-Sartigan pour bonifier l'offre touristique d'envergure sur son territoire.

À cette fin, l'entente appuiera la réalisation d'une infrastructure touristique à caractère culturel. Il est également prévu d'acquérir les équipements nécessaires à la tenue d'événements culturels majeurs, et d'offrir du soutien technique et professionnel à leurs promoteurs. Une coordonnatrice ou un coordonnateur sera embauché pour mettre en œuvre le projet, mobiliser des ressources humaines ainsi que créer une table de concertation.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 446 560 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de Beauce-Sartigan totalise, quant à elle, 289 312 $.

Citations :

« Bonifier l'offre culturelle dans la MRC de Beauce-Sartigan est au cœur de nos priorités. Les sommes remises à la MRC sont considérables. Ce projet donnera une vitrine aux artistes d'ici et d'ailleurs qui enrichissent et dynamisent le milieu culturel de la région. Ils auront l'occasion de se produire lors de moments importants et de nous montrer leur talent et leur savoir-faire. C'est une excellente initiative qui permettra de faire rayonner le territoire. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! Avec ce projet, la MRC de Beauce-Sartigan sera reconnue pour ses événements culturels d'envergure et les touristes pourront en profiter pour découvrir toutes les beautés qui s'y trouvent. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Nul doute que cette entente permettra de propulser la MRC de Beauce-Sartigan vers le développement touristique d'envergure, comme le souhaitent nos élues et élus ainsi que les acteurs du milieu. »

Dany Quirion, préfet de la MRC de Beauce-Sartigan

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

