Fonds régions et ruralité - Plus de 1,7 M$ pour l'adaptation aux changements climatiques et la lutte contre ceux-ci dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

ALMA, QC, le 5 févr. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et le député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales, M. Éric Girard, annoncent la concrétisation d'une entente de 1 728 888 $ avec la MRC de Lac-Saint-Jean-Est pour améliorer la résilience et l'adaptation de son territoire face aux changements climatiques.

L'entente se déclinera en trois axes : un territoire résilient, des communautés engagées dans l'adaptation, et des citoyens et des entreprises au cœur des actions. Elle a pour objectifs d'éduquer la population et de la sensibiliser à l'adoption de comportements écoresponsables, ainsi que de susciter la participation des acteurs du milieu à l'adaptation aux changements climatiques et à la lutte contre ceux-ci.

Ainsi, les municipalités de la MRC seront outillées et accompagnées dans leur démarche d'adaptation, en vue d'approfondir la connaissance du territoire et d'améliorer les pratiques en aménagement. De plus, différentes initiatives seront entreprises; elles concerneront entre autres l'adoption de pratiques plus vertes, le transport collectif, le logement, le développement d'une politique sociale ainsi que l'économie circulaire, notamment dans le domaine agroalimentaire.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 440 740 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité. La participation de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est totalise, quant à elle, 288 148 $.

« Le FRR est un levier financier qui permet aux personnes élues de stimuler la vitalité de leur territoire. Grâce à la somme investie, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est sera mieux outillée pour faire face aux changements climatiques et s'y adapter. Cette signature lui permettra d'améliorer la résilience de son territoire et fera en sorte que les entreprises et les communautés seront davantage engagées dans l'action. Je m'en réjouis! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le projet Signature innovation est un bel exemple de collaboration entre notre gouvernement et les élus municipaux. Je félicite les élues et élus de même que le personnel de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est pour avoir pris le temps de consulter les différents acteurs afin de mettre sur pied ce projet novateur. Je salue par ailleurs l'initiative de notre gouvernement, qui vient soutenir nos communautés dans l'adaptation aux changements climatiques et la lutte contre ceux-ci. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales

« Notre projet Signature innovation découle directement de l'exercice de vision territoriale que nous avons réalisé dans le cadre de la réécriture de notre schéma d'aménagement. Lors de la tenue de nos deux forums, nous avons parfaitement saisi les priorités des divers acteurs de Lac-Saint-Jean-Est, et ce projet novateur les reflète fidèlement. Nous sommes très fiers de lancer et de déployer un projet stimulant, innovant et nécessaire qui emballe les membres du conseil, le personnel de la MRC ainsi que l'ensemble des acteurs de notre territoire. »

Louis Ouellet, préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

