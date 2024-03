Fonds régions et ruralité - Plus de 1,6 M$ pour le récréotourisme dans la MRC de D'Autray

BERTHIERVILLE, QC, le 22 mars 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et la ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annoncent la concrétisation d'une entente de 1 610 067 $ avec la MRC de D'Autray pour mieux structurer le réseau récréotouristique permettant la découverte de ses paysages et attraits.

L'offre touristique actuelle sera catégorisée et la technologie, mise à profit pour faire connaître les paysages, les activités et les attraits d'autréens. Ainsi, les touristes pourront créer leur propre circuit en fonction de l'expérience qu'ils souhaitent vivre. De plus, de la signalisation sera installée le long des réseaux pour guider les excursionnistes, qui auront aussi accès à des ressources interactives par le biais de panneaux d'interprétation. Enfin, une stratégie de communication sera élaborée et déployée pour inciter les touristes à découvrir le territoire.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 341 140 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de D'Autray totalise, quant à elle, 268 927 $.

Citations :

« Le FRR est un levier financier qui permet aux personnes élues de stimuler la vitalité de leur territoire. Grâce à la somme investie, la MRC pourra mettre en lumière les beautés qu'on y trouve. Je suis persuadée que plusieurs personnes voudront parcourir la MRC de D'Autray pour la découvrir. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Qu'ils soient naturels, culturels ou patrimoniaux, les points d'intérêt de la MRC de D'Autray sont nombreux. En structurant mieux son offre récréotouristique, avec tous ses attraits à découvrir, la MRC suscitera assurément l'enthousiasme des touristes. Les retombées socioéconomiques engendrées par les visites profiteront à toute la communauté. »

Caroline Proulx, ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le projet Signature innovation est le fruit d'une concertation des municipalités de la MRC pour poursuivre la mise en valeur et le développement du caractère récréotouristique de notre territoire. Dans ce contexte, l'aide financière du gouvernement du Québec constitue un apport essentiel. Grâce à cette collaboration, nous concrétisons notre vision commune visant à offrir une expérience touristique agréable et enrichissante, tout en préservant et en mettant en avant nos richesses locales. »

Christian Goulet, préfet de la MRC de D'Autray

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746