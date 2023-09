Fonds régions et ruralité - Plus de 1,6 M$ pour le développement régional à Laval

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions 15 projets retenus pour la région de Laval

Aide financière accordée Partenaires et description du projet Période

67 200 $ Amélioration de la mobilité dans un secteur industriel de Laval Par : MOBA, service de mobilité durable d'Excellence industrielle Saint-Laurent Réaliser un diagnostic des besoins en transport collectif pour un secteur industriel lavallois à choisir. Un plan de gestion des déplacements sera ensuite élaboré. De l'accompagnement sera offert aux entreprises du secteur. Cette initiative est en collaboration avec la Société de transport de Laval et Laval économique. 2023-2025

32 000 $ Ateliers participatifs de la Caravane de la transition sur l'alimentation saine, locale et responsable Par : Laval en transition Organiser dix ateliers participatifs sur la transition alimentaire en partenariat avec la Ville de Laval, le Collège Montmorency, CANOPÉE - Le Réseau des bois de Laval, le Conseil régional de l'environnement de Laval et le Front commun pour la transition énergétique. 2023-2025

350 000 $ Espace Bienveillance Par : Centre de pédiatrie sociale Laval Bonifier le soutien au projet du Centre de pédiatrie sociale Laval afin de le doter d'un local dans le quartier Chomedey permettant de desservir 200 enfants. 2022-2024

175 000 $ Faire rayonner et soutenir la création en théâtre et en danse pour les jeunes Par : La Rencontre Théâtre Ados Offrir un soutien à la création aux compagnies en théâtre et en danse consacrées au public adolescent avec des résidences artistiques. 2023-2025

66 950 $ Femmes du Nord : Alliance Bretagne-Islande-Suède-Laval - Célébrer nos espaces naturels et les femmes de nos communautés Par : RAPPEL Parole-Création Réaliser un jumelage artistique entre Laval et trois autres lieux, soit l'Islande, la Suède et la France (Bretagne). Des échanges de résidences littéraires avec ces trois pays seront effectués, et une médiation artistique sera réalisée dans trois districts de Laval, auprès des Cercles de Fermières du Québec et d'un regroupement de personnes aînées. 2023-2025

194 665 $ Hall interactif Par : Cosmodôme Développer, concevoir et mettre en place des concepts interactifs sur la thématique de l'espace dans le hall commun accueillant les clientèles du Cosmodôme et du Musée de la santé Armand-Frappier. 2023-2025

104 000 $ Acquisition et rehaussement des compétences en soudage - Nouvelles technologies et automatisation Par : École des métiers spécialisés de Laval et Formation Korpus Acquérir un robot automatisé pour le nouvel édifice de l'École des métiers spécialisés de Laval qui offrira des formations dans le secteur de la métallurgie. Les formations qualifiantes et la Formation Korpus permettront de rehausser les compétences et les connaissances des travailleuses et travailleurs de même que des professionnelles et professionnels. 2023-2025

47 700 $ Soutien linguistique aux élèves allophones comme levier d'intégration scolaire et sociale et de valorisation du français Par : Centre de référence des élèves issus de l'immigration (CREII) Mettre en place un programme de soutien linguistique pour l'apprentissage du français chez les élèves allophones. L'approche utilisée valorisera le vivre-ensemble, la découverte de la culture du nouveau pays, les échanges et la promotion de l'utilisation quotidienne du français. 2023-2025

142 280 $ Nouvelle île - Cultiver l'esprit des lieux Par : Verticale - Centre d'artistes Réaliser un projet de médiation culturelle numérique et embaucher une personne chargée de projet pour documenter et mettre en valeur les œuvres réalisées sur le territoire lavallois. 2023-2025

8 390 $ Optimisation du volet multimédia, de l'entreposage et du transport de matériel du Théâtre Omnivore - Cocréation Par : Théâtre Omnivore Bonifier le soutien au projet afin d'acquérir du matériel audiovisuel pour la création de contenu, la médiation culturelle et l'amélioration de l'expérience scénique. 2022-2024

74 918 $ Pas à Pattes et Cie - Espace boutique Par : Pas à Pattes et Cie Bonifier l'offre de services de l'atelier de travail adapté qui accueille un programme d'intégration socioprofessionnelle des adultes de 21 ans et plus présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Les accessoires pour animaux de compagnie confectionnés et revalorisés par les travailleuses et travailleurs en situation de handicap seront en vente à la boutique attenante à l'atelier. 2023-2025

110 000 $ Pensons différemment! Par : Société de l'autisme et des TED (Laval) Accompagner les entreprises offrant des activités grand public afin qu'elles adaptent leurs animations ou leurs services à la clientèle ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA), et les soutenir dans l'embauche de personnes présentant un TSA. 2023-2025

70 862 $ Planification et design du projet d'agriculture urbaine Le Marigot agricole Par : Centre d'entraide et de services communautaires du Marigot Réaliser un plan de développement et un processus de design collaboratif dans le cadre du projet d'agriculture urbaine. Cet espace de production maraîchère en jardins collectifs sera situé à proximité des cuisines du centre, à Laval-des-Rapides et à Pont-Viau. 2023-2025

135 171 $ Projet Synergie, phase 3 - Espace polyvalent de création, pour une communauté lavalloise épanouie et grandissante Par : Studio Synapses Construire et aménager un grand local multiusage pour la création, rénover un espace loge et un café-lounge. Un projet pilote de résidence artistique sera aussi mis en œuvre. 2023-2025

57 362 $ Rejoindre les personnes âgées et les enfants dans leurs milieux de vie Par : Orchestre symphonique de Laval Offrir de la musique de répit, en complémentarité à la programmation déjà proposée dans les CHSLD, RPA, garderies, centres jeunesse et organismes qui ont une clientèle avec des besoins particuliers. Le projet Slam ta gamme sera mis sur pied par une professionnelle ou un professionnel pour accompagner les jeunes en centre jeunesse afin d'explorer leur créativité dans un espace sécuritaire. 2023-2025

Total accordé : 1 636 498 $

2023-2024