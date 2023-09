Fonds régions et ruralité - Plus de 1,5 M$ pour le plein air de proximité dans la MRC de Maskinongé

LOUISEVILLE, QC, le 14 sept. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, et le député de Maskinongé, M. Simon Allaire, annoncent la concrétisation d'une entente de 1 528 260 $ avec la MRC de Maskinongé pour faciliter l'accès au plein air et mettre en valeur les joyaux naturels de la MRC.

Ainsi, des projets d'infrastructures seront soutenus financièrement afin de favoriser la mobilité durable et les saines habitudes de vie. D'autres initiatives visant l'ajout d'installations et l'organisation d'activités récréatives seront également appuyées pour faciliter l'accès à la nature, aux plans d'eau et aux principaux attraits extérieurs. À terme, autant la population de la MRC que les gens de passage pourront profiter d'une expérience plein air bonifiée.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 273 550 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de Maskinongé totalise, quant à elle, 254 710 $.

Citations :

« Le FRR est un levier financier qui permet aux personnes élues de stimuler la vitalité de leur territoire. Grâce à la somme investie, la MRC pourra mettre en valeur la beauté de ses paysages, son patrimoine et la culture des gens qui y résident, et ce, tout en favorisant l'accès au plein air, le transport actif et l'activité physique. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La MRC de Maskinongé est réputée pour le plein air. Le projet "Un territoire près de sa nature" contribuera à favoriser l'accès aux activités extérieures et à promouvoir les différents attraits. C'est toute la MRC qui bénéficiera des retombées socioéconomiques, culturelles et touristiques engendrées! »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Grâce à cet accord de développement économique, de nouvelles possibilités s'ouvrent pour notre communauté, que ce soit en matière de tourisme, de culture, d'accès à la nature ou de transports. En renforçant notre engagement envers notre belle région, nous contribuons à améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens et à favoriser leur épanouissement. Je suis donc très fier de cet appui de notre gouvernement à la MRC de Maskinongé. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

« Notre MRC regorge de trésors naturels. Les actions et projets qui découleront de cette entente auront des retombées significatives pour notre territoire. Le projet "Signature innovation" contribuera à améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens, notamment en leur redonnant accès à la nature et aux plans d'eau tout en favorisant les saines habitudes de vie. »

Jean-Yves St-Arnaud, préfet de la MRC de Maskinongé

Faits saillants :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

L'information concernant l'encadrement de l'appel de projets qui sera lancé ultérieurement sera disponible au moment opportun sur le site Web de la MRC.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

