Fonds régions et ruralité - Plus de 1,4 M$ pour un parcours découverte dans la MRC de La Côte-de-Beaupré

CHÂTEAU-RICHER, QC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre responsable des Infrastructures et responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, annoncent la concrétisation d'une entente de 1 435 746 $ avec la MRC de La Côte-de-Beaupré pour la réalisation d'un parcours actif de découvertes sillonnant son territoire.

Celui-ci permettra de mieux faire connaître la MRC et les grandes lignes de son histoire. Le vecteur principal de ce trajet sera la Véloroute Marie-Hélène-Prémont, qui relie l'ensemble des municipalités de la MRC. Cette piste cyclable sera aménagée et animée pour mettre en valeur les atouts patrimoniaux et paysagers du territoire, notamment par l'organisation d'activités et d'événements, l'implantation d'outils numériques et la création artistique.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 196 455 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de La Côte-de-Beaupré totalise, quant à elle, 239 291 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra de valoriser son patrimoine riche et unique, tout en mettant de l'avant la qualité de ses paysages. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Le parcours de la Véloroute s'arrimera aux commerces et aux pôles d'attraction, ce qui multipliera les retombées économiques, touristiques et sociales. De plus, la région a une histoire passionnante et, grâce à cette initiative, il sera possible pour la population locale et les nombreux touristes de la découvrir. C'est l'ensemble de la Côte-de-Beaupré qui bénéficiera de ce magnifique projet! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Ce parcours découverte promet d'être une expérience immersive et éducative pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent en apprendre davantage sur l'histoire riche et captivante de la région. Cette aide financière reflète l'engagement de notre gouvernement envers le développement touristique durable et la promotion de notre patrimoine exceptionnel. Je félicite toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre de la Justice

« Le projet de parcours découverte, Patrimoine et terre d'accueil, mettra en valeur la richesse de la Côte-de-Beaupré de façon active et innovante. Citoyennes, citoyens et gens de passage seront comblés par un trajet cyclable donnant accès au fleuve, à nos parcs riverains et à nos attraits culturels et naturels. Toutes les municipalités de la MRC y sont représentées. Je remercie la ministre Laforest et le ministre Julien, qui appuient notre communauté dans la réalisation de cette vision. »

Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

