Fonds régions et ruralité - Plus de 1,3 M$ pour le secteur acéricole du Témiscouata

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC, QC, le 8 mars 2023 /CNW/ - La députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, qu'une entente de 1 312 788 $ se concrétisera avec la MRC de Témiscouata pour poursuivre le développement du secteur acéricole, en misant sur plusieurs projets innovants.

Ceux-ci viseront la production, la transformation à valeur ajoutée, la commercialisation de nouveaux produits à base d'érable et la formation de la main-d'œuvre. Les initiatives s'inscriront en complémentarité du créneau d'excellence en acériculture dans le Bas-Saint-Laurent, récemment mis en place à titre de « laboratoire de travail régional ». La MRC cherche également à faire rayonner l'exploitation des érablières auprès du grand public.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 093 990 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de Témiscouata totalise, quant à elle, 218 798 $.

« L'industrie acéricole est un moteur important de l'économie du Témiscouata. Il s'agit d'un secteur dynamique qui crée de l'emploi en plus de valoriser les terres de la région. Au-delà de la recherche et de l'innovation qui viseront l'optimisation de la qualité des produits de l'érable, l'entente soutiendra leur exportation ainsi que l'amélioration des équipements de production et de transformation, ce qui est une excellente nouvelle! »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques)

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! Grâce à cette entente, la MRC pourra diversifier son offre de produits de l'érable et les faire rayonner à grande échelle. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je me réjouis de cet investissement gouvernemental de 1 093 990 $ provenant du FRR volet « Signature innovation »; il nous permettra de poursuivre le soutien à la transformation à valeur ajoutée et à la commercialisation de nouveaux produits à base d'érable au Témiscouata, et de miser sur ce créneau d'excellence comme levier majeur et incontournable de développement pour l'ensemble de nos communautés locales. Pour sa part, la MRC bonifiera l'apport gouvernemental d'un montant de 218 798 $, à titre d'engagement local en appui à cette participation du gouvernement du Québec. »

Serge Pelletier, préfet de la MRC de Témiscouata

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

