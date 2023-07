Fonds régions et ruralité - Plus de 1,3 M$ pour la mise en valeur historique et artistique de la MRC du Haut-Saint-Laurent

HUNTINGDON, QC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, et la députée de Huntingdon, Mme Carole Mallette, annoncent la concrétisation d'une entente de 1 373 352 $ avec la MRC du Haut-Saint-Laurent pour la création d'un circuit touristique de fresques réalisées sur des silos et illustrant l'histoire de la région et de ses agricultrices et agriculteurs.

Trois boucles seront proposées et permettront de découvrir les œuvres d'artistes locaux, mais également les richesses et les attraits de la région. De l'information touristique sera accessible par le biais d'une application mobile.

Les silos agricoles de la MRC du Haut-Saint-Laurent se dressent fièrement dans le paysage et portent une signature qui constitue l'empreinte laissée par les familles agricoles fondatrices. Ils illustreront désormais leur histoire ainsi que celle de la région.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 144 460 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC du Haut-Saint-Laurent totalise, quant à elle, 228 892 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie permettra à la MRC du Haut-Saint-Laurent de mettre en valeur ses paysages agricoles tout en faisant rayonner ses artistes locaux. Je la félicite pour cette initiative! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Les silos agricoles sont un incontournable de la MRC du Haut-Saint-Laurent et le projet s'avère une façon originale de les mettre en lumière, tout comme son territoire, ses ressources, son histoire et ses artistes. Je suis convaincue que ce nouveau circuit permettra à de nombreuses personnes de découvrir toutes ces beautés! »

Suzanne Roy, ministre responsable de la région de la Montérégie

« Les fresques étaient auparavant une réalité urbaine et je me réjouis que la circonscription de Huntingdon puisse bénéficier de ces œuvres artistiques. Cette initiative de notre gouvernement créera un attrait supplémentaire pour la région du Haut-Saint-Laurent, en mettant en valeur ses silos extraordinaires tout en proposant un parcours original. Soulignons que Huntingdon étant une circonscription essentiellement rurale, des silos, on en a et ils sont beaux! Imaginons-les, maintenant, après que nos artistes locaux auront été mis à contribution et exprimé toute leur créativité : fantastique! Plus encore, ce circuit permettra de découvrir toutes les richesses du Haut-Saint-Laurent, notamment ses artisanes et artisans, ses vignobles, ses restaurants et tous ses attraits touristiques. Venez nous visiter! »

Carole Mallette, députée de Huntingdon

« Avec son paysage imprégné des grandes cultures, des fermes d'élevage et des cultures maraîchères, il semble évident pour la MRC du Haut-Saint-Laurent que sa signature régionale passe par ses silos agricoles. Ceux-ci deviendront les canevas par lesquels s'exprimera notre riche histoire régionale. Grâce à ce projet, la MRC souhaite mettre en valeur non seulement ses artistes locaux, mais également ses attraits, ses entreprises et ses commerces régionaux auprès des excursionnistes et des touristes, afin d'agrémenter leur séjour dans notre belle région et de faire en sorte qu'ils le prolongent! »

Louise Lebrun, préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

