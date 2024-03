Fonds régions et ruralité - Plus de 1,3 M$ pour des circuits agroculturels dans la MRC d'Acton

ACTON VALE, QC, le 28 mars 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et député de Johnson, M. André Lamontagne, annoncent la concrétisation d'une entente de 1 321 363 $ avec la MRC d'Acton pour créer des circuits agroculturels physiques et numériques, et ce, en partenariat avec les entreprises du territoire.

Des parcours spécifiques seront définis en fonction de la concentration de services et d'attraits agrotouristiques ou culturels. Des points d'intérêt complémentaires, des boutiques et des restaurants situés à proximité seront intégrés aux trajets proposés afin de maximiser les retombées socioéconomiques.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 057 090 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC d'Acton totalise, quant à elle, 211 418 $. Les entreprises du territoire contribueront à hauteur de 52 855 $.

Citations :

« Le FRR est un levier financier qui permet aux élues et élus de stimuler la vitalité de leur territoire. Grâce à la somme investie, la MRC accentuera l'attractivité et la notoriété de ses sites agrotouristiques et culturels. Je souhaite que de nombreuses personnes parcourent les circuits pour découvrir toutes les merveilles qui s'y trouvent. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Les fonds reçus dans le cadre de cette initiative permettront à la MRC d'Acton de mettre ses richesses davantage de l'avant, ce qui contribuera assurément à accroître les sentiments de fierté et d'appartenance de la population. Les effets positifs de ces nouveaux circuits rejailliront sur toute la communauté. »

Suzanne Roy, ministre responsable de la région de la Montérégie

« Ce soutien dans le cadre du FRR participera à l'essor du tourisme dans la région d'Acton, en plus d'appuyer les entreprises agricoles et culturelles dans leurs activités. Je salue le travail accompli en amont par la MRC d'Acton, qui a répertorié l'offre agrotouristique de son territoire au cours des dernières années. Des circuits ont d'ailleurs été mis en place l'été dernier, lors de la publication de la carte de la Route des cultivateurs. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et député de Johnson

« La MRC d'Acton est une région à caractère rural et agricole qui se distingue par la grande diversité de son terroir. Avec la contribution du volet Projets "Signature innovation" des MRC, les élues et élus ont choisi d'accroître l'attractivité et la notoriété des entreprises agrotouristiques et culturelles de la région. Avec l'ajout des circuits, ces dernières feront partie intégrante de l'ADN de la MRC d'Acton. Nous deviendrons un espace créatif, un terroir attrayant! »

Jean-Marie Laplante, préfet de la MRC d'Acton

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

