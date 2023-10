Fonds régions et ruralité - Plus de 1,2 M$ pour rendre la MRC de Mékinac encore plus attrayante

SAINT-TITE, QC, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, annonce la concrétisation d'une entente de 1 227 948 $ avec la MRC de Mékinac pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie d'attractivité et de mise en valeur de la MRC.

Dans le cadre de cette entente, la signature graphique de la MRC sera modernisée et son utilisation, uniformisée. Des initiatives majeures seront également créées pour promouvoir les richesses du territoire ainsi que ses attraits. Elles mettront en lumière les histoires passées, présentes et futures des municipalités, des organismes, entreprises et des citoyennes et citoyens. Finalement, la nouvelle signature de la MRC sera mise en valeur dans les installations mêmes d'Espace Mékinac, lieu de découverte et bureau d'accueil touristique de la MRC.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 023 290 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de Mékinac totalise, quant à elle, 204 658 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie contribuera à accroître le sentiment d'appartenance des citoyennes et citoyens de Mékinac, dont le riche patrimoine et les précieuses traditions méritent d'être valorisés. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Ce projet permettra à la MRC de Mékinac de révéler ce qu'elle a de plus beau à offrir, que l'on pense à sa nature, à sa culture ou aux gens de passion qui l'animent. Je suis convaincu que de nombreux touristes se laisseront charmer par l'authenticité de son histoire! »

Jean Boulet, ministre responsable de la région de la Mauricie

« La MRC de Mékinac a tant à offrir sur les plans culturel, touristique et entrepreneurial. Le renouvellement de son image marquera une transition significative vers la réalisation de projets porteurs et attractifs. Je suis fière de la participation du gouvernement du Québec à ce projet. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain

« Ces ressources financières offrent à notre MRC l'occasion d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés afin de vitaliser et de dynamiser notre vaste territoire. Nous sommes impatients de consulter notre population, mais surtout fébriles de partager le fruit de ce travail qui donnera le ton à tout ce que représentent maintenant Mékinac et son avenir prometteur »

Bernard Thompson, préfet de la MRC de Mékinac

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Yvana Labouba, Conseillère politique et attachée régionale, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, 819 371-6901, [email protected]; Geneviève Frappier, Directrice et attachée politique, Bureau de la députée de Champlain, 819 694-4600, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746