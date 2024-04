Fonds régions et ruralité - Plus de 1,2 M$ pour le développement régional en Estrie

SHERBROOKE, QC, le 18 avril 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annoncent qu'une somme de 1 244 000 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de deux initiatives en Estrie.

Les projets (voir l'annexe au communiqué) ont été choisis par un comité régional devant s'assurer qu'ils répondent aux priorités de développement de l'Estrie. Ces initiatives auront des retombées positives, particulièrement pour les secteurs économique et social.

Cette aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Citations :

« Chaque région a sa propre couleur, ses particularités. Ce volet du FRR est un outil précieux qui permet aux personnes élues de répondre aux réels besoins des citoyennes et citoyens. Je me réjouis à l'idée que plusieurs Estriennes et Estriens seront mieux soutenus face à l'insécurité alimentaire et que la région sera mise en lumière avec l'organisation d'un événement sportif d'envergure unique au Canada. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'aide financière accordée à Moisson Estrie permettra de contrer l'insécurité alimentaire, et celle pour le triathlon de Canada ManWoman, à la Ville de Lac-Mégantic, de faire la promotion de la région auprès des athlètes amateurs et professionnels. Les retombées des deux projets seront assurément positives pour les citoyennes et citoyens de l'Estrie. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La sécurité alimentaire est un enjeu essentiel qui touche l'ensemble des territoires et des municipalités en Estrie. En période d'inflation et de ralentissement économique, soutenir les organismes locaux et les personnes en situation de vulnérabilité a rapidement fait consensus auprès de mes collègues élues et élus siégeant à la Table des MRC de l'Estrie et au comité régional de sélection de projets. Quant au triathlon Canada ManWoman, c'est un événement d'envergure internationale qui fera rayonner notre région en plus de promouvoir le sport et les saines habitudes de vie auprès de notre population. En soutenant ces projets, nous sommes à l'écoute des besoins des communautés. »

Monique Phérivong Lenoir, présidente de la Table des MRC de l'Estrie et présidente du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Fonds régions et ruralité

Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions Deux projets retenus pour l'Estrie Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 1 000 000 $ Achat de denrées et déploiement de stratégies d'approvisionnement visant à lutter contre l'insécurité alimentaire en Estrie Par : Moisson Estrie



Mettre en place des stratégies d'approvisionnement mutualisant les ressources et les coûts d'achat de denrées à l'échelle locale pour

agir efficacement contre l'insécurité alimentaire. Le projet assurera le développement des 110 organismes accrédités chez Moisson

Estrie et Moisson Granby. 2024-2028 244 000 $ Triathlon Canada ManWoman Par : Ville de Lac-Mégantic



Organiser le triathlon Canada ManWoman de Lac-Mégantic, dont le trajet parcourra les 14 municipalités des MRC du Granit et du

Haut-Saint-François. Cet événement unique au Canada rassemblera trois volets de triathlon extrêmes, et s'adresse autant aux

athlètes amateurs qu'aux athlètes de haut niveau provenant du Québec ou d'ailleurs. 2024-2025 Total accordé : 1 244 000 $

2024-2028 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Avril 2024



Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets Soutien et développement des personnes.

Attractivité vers la région et ses MRC.

