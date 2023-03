Fonds régions et ruralité - Plus de 1,2 M$ pour le développement entrepreneurial dans la MRC de Pontiac

BRYSON, QC, le 9 mars 2023 /CNW/ - Le député de Gatineau, M. Robert Bussière, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 1 249 998 $ avec la MRC de Pontiac pour stimuler le développement entrepreneurial.

Le projet comporte plusieurs volets qui prévoient notamment la création de nouvelles entreprises ainsi que l'expansion de celles déjà établies dans différents secteurs industriels. De plus, l'accompagnement offert aux gens d'affaires et aux responsables de projets sur le territoire sera bonifié. Des interventions ciblées seront également mises en œuvre afin de stimuler le désir entrepreneurial des jeunes et de favoriser leur enracinement dans le Pontiac.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 041 665 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de Pontiac totalise, quant à elle, 208 333 $.

Citations :

« Au nom de ma collègue Andrée Laforest, je salue l'initiative annoncée aujourd'hui. Notre gouvernement considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que nous avons créé le FRR! Cette entente aura des répercussions concrètes, mettra de l'avant la culture entrepreneuriale et favorisera le développement économique sur le territoire. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« Les entrepreneuses et entrepreneurs du Pontiac sont un pilier important du développement économique de la MRC et de la région de l'Outaouais. Je me réjouis donc de cette aide financière qui leur est accordée, car ils pourront continuer de faire croître et s'épanouir leurs projets d'affaires. C'est toute la collectivité qui bénéficiera des retombées engendrées par leur succès! »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« En tant que préfète de la MRC de Pontiac, je suis très reconnaissante envers le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour ces fonds destinés à favoriser le développement des PME du Pontiac. Notre région est bâtie sur un esprit entrepreneurial fort de même que des citoyennes et citoyens dévoués et créatifs. J'ai très hâte de voir les projets passionnants qui découleront de cette initiative et je crois que cela aura un grand impact sur la revitalisation du Pontiac. »

Jane Toller, préfète de la MRC de Pontiac

Faits saillants :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

La ministre des Affaires municipales était récemment de passage en Outaouais dans le cadre d'une tournée des régions visant à lui permettre d'échanger avec les élues et élus municipaux des quatre coins du Québec. Lors des rencontres, il est notamment question des chantiers prioritaires du MAMH, dont la mise en œuvre du plan de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, le renouvellement de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, et l'importance de favoriser des infrastructures bleues et vertes mieux planifiées et mieux gérées.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 418 999-1939, [email protected]; William Robertson, Attaché politique régional, Cabinet du ministre responsable de la région de l'Outaouais, 819 982-1024; Information : Équipe des relations de presse: Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746