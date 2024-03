Fonds régions et ruralité - Les organismes ont jusqu'au 3 mai 2024 pour soumettre des projets structurants dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC, le 15 mars 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Jean Boulet, ainsi que le comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR) invitent les organismes et les promoteurs à déposer leurs demandes dans le cadre d'un nouvel appel de projets.

Une somme de 2 146 367 $ est rendue disponible pour 2024-2025 afin d'appuyer la réalisation de projets mobilisateurs et structurants. Ces derniers devront notamment contribuer à répondre aux priorités régionales de développement déterminées par les élues et élus, et avoir des retombées sur le territoire de plus d'une MRC.

Les organismes admissibles ont jusqu'au 3 mai 2024 pour déposer leur demande d'aide financière.

Citations :

« Une fois de plus, les organismes et les entreprises de divers horizons de l'Abitibi-Témiscamingue ont l'occasion de soumettre leurs idées afin de répondre aux priorités régionales de développement. Je les invite à le faire en grand nombre, car les initiatives retenues généreront des retombées positives pour la population, et ce, peu importe le domaine d'activité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'appel de projets est une belle occasion à saisir pour les organismes et les entreprises qui auraient besoin d'un petit coup de pouce pour réaliser leur initiative. Je suis persuadé que le comité régional de sélection de projets en aura de multiples à analyser, encore une fois. D'ailleurs, je le remercie pour le travail rigoureux qu'il effectuera! »

Jean Boulet, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« Le volet Soutien au rayonnement des régions du FRR est un levier permettant la réalisation de projets issus du milieu et alignés avec les priorités régionales. Tous ces projets contribuent grandement au développement de la région et influent positivement sur la vitalité de notre beau territoire. Nous invitons donc les organisations admissibles à profiter des sommes disponibles et à participer en grand nombre à cet appel de projets. »

Jaclin Bégin, président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Fait saillant :

Les sept priorités de l'Abitibi-Témiscamingue sont les suivantes : Favoriser et soutenir la desserte en Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire sur l'ensemble du territoire de la région. Accroître le niveau de qualification et de diplomation tout en développant une culture de formation, d'apprentissage et de perfectionnement en continu. Renforcer l'attractivité de l'Abitibi‑Témiscamingue pour favoriser l'établissement et la rétention de nouveaux arrivants. Favoriser une cohabitation harmonieuse et un dialogue social inclusif avec les Premières Nations. Consolider et diversifier les filières agricoles, forestières, minières, touristiques et d'avenir au sein de l'économie régionale. Agir pour offrir des conditions de vie favorables et des milieux de vie stimulants et sécuritaires afin d'améliorer le développement global, la santé et le bien‑être de la population. Assurer la mobilité durable, efficiente et efficace des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire de la région de l'Abitibi‑Témiscamingue, ainsi que les liens avec les régions limitrophes et les grands centres.



