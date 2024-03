Fonds régions et ruralité - Les organismes ont jusqu'au 19 avril 2024 pour soumettre des projets locaux de vitalisation

QUÉBEC, le 21 mars 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, invite les organismes à proposer des initiatives dans le cadre de l'appel de projets en lien avec l'Aide à des projets locaux de vitalisation du Fonds régions et ruralité (FRR).

Ce soutien financier, qui peut atteindre 50 000 $, permet d'agir sur le plan social, touristique ou culturel dans les milieux où l'indice de vitalité économique est plus faible. Il s'adresse aux municipalités, aux régies intermunicipales, aux communautés autochtones et au Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, aux entreprises d'économie sociale et aux coopératives, aux organismes à but non lucratif ainsi qu'à ceux du réseau de l'éducation.

Les organismes admissibles ont jusqu'au 19 avril 2024 pour déposer leur demande d'aide financière à leur direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Cependant, ils ont jusqu'au 10 mai pour transmettre les résolutions requises. Ils trouveront le formulaire, le guide à leur intention ainsi que les informations utiles sur cette page Web de Québec.ca.

« Une fois de plus, les organismes d'horizons multiples ont l'occasion de soumettre leurs idées afin de dynamiser encore plus leur communauté. Je les invite à le faire en grand nombre, car les initiatives retenues permettront assurément d'augmenter la vitalité de leur milieu de vie. Elles généreront des retombées positives pour la population, et ce, peu importe le domaine d'activité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746