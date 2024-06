Fonds régions et ruralité - Les organismes ont jusqu'au 16 septembre pour soumettre des projets structurants dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 19 juin 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, invite les organismes et les promoteurs à soumettre leurs demandes dans le cadre d'un nouvel appel de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

Une somme de 1,2 million de dollars est rendue disponible afin d'appuyer la réalisation de projets mobilisateurs et structurants. Ces derniers devront notamment contribuer à répondre aux priorités régionales de développement déterminées par les élues et élus et avoir des retombées sur le territoire de plus d'une MRC.

Les organismes admissibles ont jusqu'au 16 septembre 2024 pour soumettre leur demande d'aide financière.

Citations :

« Une fois de plus, les organismes et les entreprises de divers horizons du Saguenay-Lac-Saint-Jean peuvent soumettre leurs idées afin de répondre aux priorités régionales. C'est une belle occasion à saisir pour celles et ceux qui auraient besoin d'un petit coup de pouce pour réaliser leur initiative. Je les invite à le faire en grand nombre, car les projets retenus généreront des retombées positives pour la population, et ce, peu importe le domaine d'activité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Le FRR est un levier important pour dynamiser notre région. L'apport incontestable que ces projets auront sur le développement de nos communautés est essentiel. Les MRC de la région souhaitent favoriser toute initiative structurante qui aura un effet positif entre autres sur le développement durable. Plus que jamais, notre population prend conscience de l'importance de cet enjeu dans la réalisation des projets, et c'est en ce sens que notre comité l'a identifié comme un élément central. Nous invitons tous les promoteurs à soumettre des idées qui auront des retombées positives pour l'ensemble de notre région. »

Julie Dufour, mairesse de Saguenay et présidente du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

