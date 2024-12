Fonds régions et ruralité - Lanaudière reçoit plus de 680 000 $ pour son développement

JOLIETTE, QC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, ainsi que la ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annoncent qu'une somme de 686 139 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de deux initiatives qui auront des retombées positives, particulièrement pour les secteurs économique et social de la région.

D'abord, plus de 227 000 $ seront remis à Alliance Métal Québec dans le but de mutualiser les ressources du secteur de la fabrication métallique industrielle dans la région de Lanaudière. Cette mutualisation, touchant par exemple la gestion des ressources humaines, la formation et la gestion de projets, offrira une flexibilité et permettra de proposer aux membres d'Alliance Métal Québec des services mieux adaptés à leurs besoins.

De plus, une somme de près de 460 000 $ sera remise au Centre collégial d'expertise en innovation sociale (CERESO), par le biais du Cégep régional de Lanaudière, pour implanter un incubateur visant à accélérer la mise sur pied de projets et à assurer le développement des compétences des porteurs. Ce parcours d'incubation, qui aura une durée de neuf mois, sera composé de sessions de travail, d'ateliers et de conférences.

« Encore une fois, notre gouvernement est présent pour soutenir des initiatives prioritaires qui auront des retombées importantes pour les citoyens ainsi que la région. Les deux projets annoncés aujourd'hui vont permettre de stimuler l'économie et l'innovation sociale, au bénéfice de la communauté de Lanaudière. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Les projets annoncés aujourd'hui viennent répondre à des besoins très ciblés dans la région de Lanaudière. En développement social autant que dans le secteur industriel, ils contribueront à favoriser l'innovation de même que l'essor et le développement du savoir régional, tout en améliorant la qualité de vie des gens d'ici. Bravo aux promoteurs qui ont à cœur le bien-être de la communauté! »

Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La Table des préfets de Lanaudière est heureuse d'apporter son soutien à deux organismes du territoire afin de favoriser le développement de pratiques innovantes. D'une part, le déploiement du projet de mutualisation d'Alliance Métal Québec permettra aux entreprises du secteur de bénéficier de services complémentaires, entre autres sur le plan de la gestion des ressources humaines, ainsi que de formations afin de perfectionner leur expertise. D'autre part, le lancement du laboratoire en innovation sociale du CERESO rendra accessible à une vingtaine d'organismes du territoire un accompagnement leur permettant de développer des projets innovants à fort impact social. Nous sommes persuadés que le soutien financier octroyé à ces projets dans les prochaines années s'avérera structurant pour ces deux créneaux porteurs pour notre région. »

Sébastien Nadeau, président de la Table des préfets de Lanaudière et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« En réunissant les expertises et en partageant les ressources, le projet de mutualisation des ressources pour le secteur de la fabrication métallique industrielle représente une véritable infrastructure collective innovante. Nous redéfinissons ainsi la manière dont les entreprises de notre secteur collaborent pour relever les défis liés aux ressources humaines. Ce projet incarne l'esprit d'entraide et de synergie d'Alliance Métal Québec, tout en offrant des solutions concrètes pour soutenir la croissance et la pérennité des activités de nos membres. »

Philippe Blais, directeur général d'Alliance Métal Québec

« Ce projet d'incubateur en innovation sociale est une initiative qui nous tient particulièrement à cœur. Il s'agit d'un outil mis à la disposition des acteurs œuvrant à l'amélioration des milieux de vie lanaudois. L'incubateur offre au Cégep de Lanaudière une occasion inédite de mettre de l'avant sa mission de service à la communauté. En travaillant en étroite collaboration avec les acteurs locaux, nous favoriserons l'émergence de solutions innovantes issues de démarches collectives déjà présentes sur le territoire et répondant aux besoins spécifiques de notre région. »

Carine Perron, directrice du CERESO

Les projets, en lien avec les priorités de développement de la région, ont été sélectionnés par un comité régional formé des membres de la Table des préfets de Lanaudière.

Cette aide financière a été accordée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité, qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

