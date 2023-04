Fonds régions et ruralité - Huit nouveaux projets de coopération intermunicipale dans les Laurentides

SAINT-JÉRÔME, QC, le 28 avril 2023 /CNW/ - Dans le cadre d'une tournée des régions la menant dans les Laurentides, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, accompagnée du ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, a annoncé une somme de 1 801 207 $ pour soutenir huit initiatives de coopération intermunicipale.

Cet appui financier est octroyé dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR). Il permet aux municipalités de partager des services et des ressources afin d'améliorer la qualité de l'offre aux citoyennes et citoyens, et ce, à moindre coût. Dans un contexte où l'inflation et la pénurie de main-d'œuvre affectent tous les secteurs, y compris le monde municipal, les municipalités des Laurentides font preuve d'initiative et travaillent ensemble à trouver des solutions pérennes.

Citations :

« Je salue le travail effectué par les municipalités et les MRC qui unissent leurs efforts pour acquérir et partager un équipement, embaucher une ressource ou offrir des services à la population, mettant ainsi leur communauté au centre de leurs actions. C'est tout à leur honneur et je les en remercie! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis très fier de ces partenariats qui permettent aux municipalités et aux MRC des Laurentides d'optimiser leurs services à la population. Qu'elles concernent la sécurité incendie, les loisirs ou encore la collecte des matières organiques, les retombées de ces initiatives seront très certainement profitables. Et, au bout du compte, cette entraide contribuera à améliorer la qualité de vie des gens des Laurentides! »

Benoit Charette, député de Deux-Montagnes et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Les organismes admissibles peuvent déposer une demande d'aide en tout temps. Pour ce faire, ils peuvent consulter la page Web concernant le volet 4 - Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du FRR.

La tournée de la ministre des Affaires municipales vise à lui permettre d'échanger avec les élues et élus municipaux des quatre coins du Québec. Lors des rencontres, il est notamment question des chantiers prioritaires du MAMH, dont la mise en œuvre du plan de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, le renouvellement de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, et l'importance de favoriser des infrastructures bleues et vertes mieux planifiées et mieux gérées.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

Facebook: facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

Twitter: twitter.com/MAMHqc

LinkedIn: linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

Fonds régions et ruralité Volet 4 - Soutien à la vitalisation

et à la coopération intermunicipale Huit projets de coopération intermunicipale dans les Laurentides Du 1er avril 2022 au 28 avril 2023 Promoteur Description du projet Aide financière MRC d'Argenteuil Embauche d'une ou d'un urbaniste affecté uniquement à la Municipalité de canton de Harrington et à la Municipalité de Mille-Isles. 250 000 $ MRC d'Argenteuil Ajout d'une ressource en gestion des matières résiduelles au bénéfice des neuf municipalités locales de la MRC d'Argenteuil. 250 000 $ MRC d'Argenteuil Ajout d'une ressource spécialisée en loisir et en communication au bénéfice de la Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil et de la Municipalité du canton de Wentworth. 250 000 $ MRC d'Argenteuil Adhésion de la Ville de Lachute à l'entente intermunicipale sur les services des technologies de l'information. 250 000 $ MRC de Deux-Montagnes Étude de faisabilité pour un regroupement des services d'incendie des villes et municipalités suivantes : Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Deux-Montagnes, Oka, Pointe-Calumet, Saint-Eustache, Saint-Placide et Saint-Joseph-du-Lac. 52 245 $ Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Partage d'une ressource en urbanisme (permis et inspection) entre les municipalités de Val-des-Lacs, de Lantier, de Val-Morin, de La Conception, de Sainte-Lucie-des-Laurentides et de Lac-Supérieur, ainsi que la Municipalité de la paroisse de Brébeuf et la Municipalité du canton d'Arundel. 248 962 $ Municipalité de Lac-Saint-Paul Création d'une régie d'incendie. 250 000 $ Municipalité du village de Val-David Partage de ressources en génie civil avec les municipalités de La Conception, de Labelle et de Sainte-Lucie-des-Laurentides. 250 000 $ Total 1 801 207 $ Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Avril 2023

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources: Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 418 999-1939, [email protected]; Mélina Jalbert, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, 418 803-2351, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746