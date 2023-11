Fonds régions et ruralité - Douze nouveaux projets de coopération intermunicipale dans les Laurentides

SAINT-JÉRÔME, QC, le 28 nov. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annoncent qu'une somme de 2 282 066 $ a été accordée pour soutenir douze initiatives de coopération intermunicipale.

Cet appui financier est octroyé dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR). Il permet aux municipalités de partager des services et des ressources afin d'améliorer la qualité de l'offre aux citoyennes et citoyens, et ce, à moindre coût.

Citations :

« La coopération intermunicipale recèle bien des avantages, et ce, autant pour les gens qui travaillent ensemble que pour ceux qui en bénéficient. En unissant leurs efforts dans différents domaines, les municipalités et les MRC mettent leur communauté au cœur de leurs actions, et c'est tout à leur honneur. Je les en remercie! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Nous avons la démonstration une fois de plus que les organismes municipaux des Laurentides partagent le même objectif : offrir des services de qualité à la population. Que ce soit pour les matières résiduelles, la sécurité ou encore les communications, la collaboration entre ces partenaires ne peut être que bénéfique. Félicitations à toutes et à tous! »

Benoit Charette, député de Deux-Montagnes et ministre responsable de la région des Laurentides

Fonds régions et ruralité Volet 4 - Soutien à la vitalisation

et à la coopération intermunicipale 12 projets de coopération intermunicipale dans les Laurentides Du 1er mai 2023 au 28 novembre 2023 Promoteur Description du projet Aide financière Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides Embauche et partage d'une ressource spécialisée en gestion des matières résiduelles entre la Municipalité du canton d'Amherst, la Municipalité de la paroisse de Brébeuf, les municipalités d'Huberdeau, de Labelle, de Lac-Supérieur, de Lac-Tremblant-Nord, de La Minerve, de Lantier, de Montcalm, de Mont-Blanc et de Val-Morin, et les villes de Mont-Tremblant et de Sainte‑Agathe-des-Monts. 237 332 $ MRC d'Argenteuil Partage d'une ressource en génie civil, spécialisée en ponceaux, avec les municipalités des cantons de Wentworth, de Gore et d'Harrington, les municipalités de Mille-Isles et de Grenville-sur-la-Rouge, et les villes de Brownsburg-Chatham et de Lachute. 250 000 $ MRC d'Argenteuil Réalisation d'une étude sur le regroupement des collectes des matières résiduelles de toutes les municipalités de la MRC. 18 480 $ MRC d'Argenteuil Embauche et partage d'une ressource en génie civil, spécialisée en chaussées, entre la Municipalité du canton d'Harrington, la Municipalité de Mille-Isles et la Ville de Brownsburg‑Chatham. 250 000 $ MRC d'Argenteuil Partage d'une ressource spécialisée en communication et en graphisme entre la Municipalité du village de Grenville et la Municipalité du canton d'Harrington. 250 000 $ MRC des Laurentides Partage d'une ressource professionnelle en communication entre la Municipalité de la paroisse de Brébeuf, la Municipalité du village de Val-David, et les municipalités de Val-Morin, de Lac-Supérieur et de Labelle. 250 000 $ MRC des Laurentides Bonification d'une entente intermunicipale existante en y ajoutant la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et par le partage d'une ressource pour l'entretien des infrastructures informatiques. 250 000 $ Régie intermunicipale des matières résiduelles de l'Ouest Embauche d'une inspectrice ou d'un inspecteur responsable de vérifier la qualité des cargaisons de matières résiduelles pour la Municipalité du canton d'Amherst, la Municipalité de la paroisse de Brébeuf et les municipalités d'Huberdeau et de Montcalm. 50 797 $ Régie intermunicipale des Trois-Lacs Ajout d'une ressource en inspection environnementale à l'entente intermunicipale existante. Celle-ci est conclue entre les municipalités de Mont-Blanc, de Lac-Supérieur, de Val-des-Lacs, de Lantier, de Sainte-Lucie-des-Laurentides, de Val-Morin et d'Ivry-sur-le-Lac, la Municipalité du village de Val-David et la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts. 227 500 $ Ville de Lachute Partage d'une ressource spécialisée en hydraulique avec la Municipalité de Saint‑André-d'Argenteuil et la Ville de Brownsburg‑Chatham. 250 000 $ Ville de Lachute Acquisition et partage d'équipements de télécommunication d'urgence entre la Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil, les villes de Brownsburg-Chatham et de Lachute, et la Municipalité du canton de Wentworth. 203 600 $ Ville de Saint-Jérôme Réalisation d'un diagnostic quant aux services de sécurité incendie des villes de Prévost et de Saint-Jérôme, et de la Municipalité de Saint-Hippolyte. 44 357 $ Total 2 282 066 $

