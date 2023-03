Fonds régions et ruralité - Douze nouveaux projets de coopération intermunicipale dans la Chaudière-Appalaches

SAINTE-MARIE-DE-BEAUCE, QC, le 28 mars 2023 /CNW/ - Dans le cadre d'une tournée des régions la menant dans la Chaudière-Appalaches, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, accompagnée du ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, a annoncé une somme de 2 649 997 $ pour soutenir 12 initiatives de coopération intermunicipale (voir l'annexe au communiqué).

Cet appui financier est octroyé dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR). Il permet aux municipalités de partager des services et des ressources afin d'améliorer la qualité de l'offre aux citoyennes et citoyens, et ce, à moindre coût. Les municipalités de la Chaudière-Appalaches font preuve d'initiative et travaillent ensemble à trouver des solutions pérennes, dans le contexte actuel d'inflation et de pénurie de main-d'œuvre.

« Je salue le travail effectué par les municipalités et les MRC qui s'unissent afin de répondre aux besoins variés et en constante évolution de leurs citoyennes et citoyens. Qu'il s'agisse d'une coopération en matière de service incendie, d'infrastructures sportives ou encore en vue du partage d'équipements, ce choix judicieux est fait au bénéfice des communautés. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La collaboration nécessite parfois beaucoup d'efforts et de bonne volonté mais, lorsque tout le monde y met du sien, les résultats sont remarquables. Dans ce cas, ce sont 12 projets qui verront le jour grâce à l'investissement de notre gouvernement et aux partenariats entre plusieurs organismes municipaux de notre région. Les alliances créées auront assurément des retombées positives pour les collectivités de la Chaudière-Appalaches et je m'en réjouis! »

Bernard Drainville, député de Lévis et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Les organismes admissibles peuvent déposer une demande d'aide en tout temps. Pour ce faire, ils peuvent consulter la page Web concernant le volet 4 - Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du FRR.

La tournée de la ministre des Affaires municipales vise à lui permettre d'échanger avec les élues et élus municipaux des quatre coins du Québec. Lors des rencontres, il est notamment question des dossiers d'actualité et des chantiers prioritaires du MAMH, dont la mise en œuvre du plan de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, le renouvellement de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, et l'importance de favoriser des infrastructures bleues et vertes mieux planifiées et mieux gérées.

et à la coopération intermunicipale Douze projets de coopération intermunicipale dans la région de la Chaudière-Appalaches Du 1er avril 2022 au 28 mars 2023 Promoteur Description du projet Aide financière MRC de Beauce-Centre Embauche et partage des services d'une agente ou d'un agent de sensibilisation en gestion des matières résiduelles avec la Municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne et la Municipalité du village de Tring-Jonction. 250 000 $ MRC de Beauce-Centre Embauche et partage des services d'une technicienne ou d'un technicien en administration avec la Municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne. 250 000 $ MRC de Beauce-Centre Embauche et partage des services d'une technicienne ou d'un technicien en géomatique avec la Municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne et la Municipalité du village de Tring-Jonction. 250 000 $ Municipalité de la paroisse de Sainte-Sabine Embauche et partage des services d'une conseillère ou d'un conseiller en développement de projets avec les municipalités de Saint-Luc-de-Bellechasse et de Saint-Magloire pour maintenir et développer les services de proximité. 250 000 $ Municipalité de la paroisse de Saint-Frédéric Embauche et partage des services d'une technicienne ou d'un technicien en administration avec la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables. 250 000 $ Municipalité de la paroisse de Saint-Frédéric Partage des services d'une coordonnatrice ou d'un coordonnateur aux travaux publics avec la Municipalité de la paroisse de Saint-Jules et la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables. 250 000 $ Municipalité de la paroisse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud Création d'un service d'ingénierie avec les municipalités de Cap-Saint-Ignace et de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. 250 000 $ Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli Achat et partage d'un compresseur avec les municipalités des paroisses de Saint-Cyrille-de-Lessard et de Sainte-Louise ainsi que les municipalités de L'Islet, de Saint-Aubert, de Saint-Damase-de-L'Islet et de Sainte-Perpétue. 53 023 $ Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables Embauche et partage des services d'une personne responsable de la voirie et de la coordination des infrastructures municipales avec les municipalités des paroisses de Saint-Jules et de Saint-Frédéric. 250 000 $ Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage Embauche et partage des services d'une agente ou d'un agent de communication avec la Municipalité de la paroisse de Saint-Narcisse-de-Beaurivage. 119 462 $ Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage Embauche et partage des services d'une directrice ou d'un directeur des travaux publics avec la Municipalité de Saint-Gilles. 227 512 $ Ville de Montmagny Mise en place d'un service régional de prévention des incendies. 250 000 $ Total 2 649 997 $ Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Mars 2023

