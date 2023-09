Fonds régions et ruralité - Deux nouveaux projets de coopération intermunicipale sur la Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 26 sept. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, ainsi que la ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, annoncent une somme de 262 123 $ pour soutenir deux initiatives de coopération intermunicipale.

La MRC de Minganie reçoit ainsi une somme de 12 123 $ pour établir un diagnostic sur la mise en commun de ses besoins en matière de sécurité et d'équipements informatiques avec ceux des municipalités d' Aguanish , de Baie-Johan-Beetz et de L'Île-d'Anticosti.

, de et de L'Île-d'Anticosti. La MRC du Golfe-du- Saint-Laurent pourra embaucher une ressource spécialisée en urbanisme et partager ses services avec les municipalités de Blanc-Sablon , de Bonne-Espérance, de Côte-Nord-du-Golfe-du- Saint-Laurent et de Gros-Mécatina grâce à une somme de 250 000 $.

Cette aide financière est octroyée dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR). Il permet aux municipalités de regrouper des services et des ressources afin d'améliorer la qualité de l'offre aux citoyennes et aux citoyens, et ce, à moindre coût.

Citations :

« C'est en travaillant ensemble qu'on peut faire de grandes choses et c'est ce qui se reflète dans les projets de coopération intermunicipale. Ce volet du FRR est important pour moi, puisqu'il permet aux municipalités et aux MRC d'unir leurs efforts pour acquérir ou utiliser un équipement, embaucher une ressource ou offrir des services à la population. Ainsi, elles placent leur communauté au centre de leurs actions et c'est tout à leur honneur. Je les en remercie! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Notre région sera plus forte de ces partenariats entre les municipalités et les MRC. Au-delà du partage de la ressource en urbanisme et du diagnostic qui sera établi, des liens entre les organisations seront tissés. Ceux-ci seront très certainement bénéfiques pour une relation à long terme ainsi que la réalisation d'autres beaux projets sur la Côte-Nord. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

Fait saillant :

Les organismes admissibles peuvent déposer une demande d'aide en tout temps. Pour ce faire, ils sont invités à consulter la page Web concernant le volet 4 - Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du FRR.

