Fonds régions et ruralité - Bonification des activités scolaires pour les élèves du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

MONTMAGNY, QC, le 22 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, les MRC de L'Islet et de Montmagny et le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS) consacrent une somme de 345 000 $ à la concrétisation de l'Entente sectorielle de développement des activités scolaires dans les MRC de L'Islet et de Montmagny 2023-2026.

L'entente vise à accroître l'offre culturelle, sportive et technologique destinée à la clientèle du CSSCS dans les deux MRC. Ainsi, notamment, des activités seront développées et le transport vers celles-ci sera facilité.

Citations :

« Les activités scolaires occupent une place privilégiée dans la vie des élèves. Elles font souvent partie de ce petit plus qui donne envie aux jeunes d'aller à l'école. Cette entente permettra d'en offrir davantage à la clientèle du CSSCS et je m'en réjouis. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Cette entente sectorielle de développement des activités scolaires favorise l'apprentissage par l'expérience, la créativité et la collaboration. Offrir des activités scolaires diversifiées, c'est permettre aux élèves du CSSCS d'acquérir de nouvelles compétences utiles pour un développement sain. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

« L'épanouissement de nos jeunes dans leur milieu de vie est une priorité pour nous. Nous sommes convaincus qu'un cumul d'expériences et d'activités variées leur permettra de nourrir leur sentiment d'appartenance envers le territoire et leur communauté, en plus de les motiver à poursuivre leur parcours scolaire. La MRC de L'Islet est fière d'être l'un des partenaires officiels de cette entente. »

Normand Caron, préfet de la MRC de L'Islet

« Depuis plusieurs mois déjà, nos organisations respectives travaillent de concert afin d'offrir des moyens d'action permettant de développer et de bonifier les services éducatifs offerts à nos jeunes en matière de culture, de sport et de technologie. Par cette entente, la MRC de Montmagny souhaite que les jeunes d'aujourd'hui, qui sont les adultes de demain, aient la possibilité de "Découvrir leurs passions". »

Frédéric Jean, préfet de la MRC de Montmagny

« Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Québec ainsi que les MRC de L'Islet et de Montmagny pour leur collaboration dans le cadre de cette entente, qui vise à diversifier l'offre d'activités scolaires auxquelles nos élèves ont accès. Travailler conjointement avec le même objectif nous permet de bonifier l'ensemble de nos services éducatifs, au bénéfice des jeunes et de notre région. »

Rachel Bégin, directrice générale, Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 120 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Pour sa part, le CSSCS fournira du temps et des ressources équivalant minimalement à 225 000 $.

