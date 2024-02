Fonds régions et ruralité - 80 000 $ pour le bâtiment d'accueil touristique de Fermont

FERMONT, QC, le 8 févr. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, et la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, sont fières d'annoncer l'octroi d'une somme de 80 000 $ à la MRC de Caniapiscau pour terminer la deuxième phase du bâtiment d'accueil touristique situé à l'entrée de la ville de Fermont.

Ainsi, les aménagements intérieurs seront complétés. De l'affichage et de l'aménagement urbain seront ajoutés. De plus, l'installation d'une liaison électrique permettra de relier le réseau de communication à la ville et à la MRC. Le projet prévoit également l'acquisition de sanitaires afin de répondre en tout temps aux besoins de la clientèle. Finalement, des améliorations extérieures seront effectuées pour arrimer le tout avec la nouvelle construction.

Ce projet a été choisi par un comité régional en lien avec les priorités de développement de la Côte-Nord. L'aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Citations :

« Ce volet du FRR permet aux élues et élus régionaux d'appuyer financièrement des projets structurants et riches de possibilités pour leur collectivité. Les retombées socioéconomiques engendrées par l'initiative annoncée aujourd'hui auront des effets positifs pour les communautés et la vitalité de leur milieu. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Même au nord du 52e parallèle, il est important d'offrir un accueil digne des Nord-Côtières et Nord-Côtiers aux gens qui nous visitent, et qui sont de plus en plus nombreux. Je suis heureuse d'annoncer ce nouveau soutien de 80 000 $ pour la deuxième phase du bâtiment d'accueil touristique, à Fermont. Les travaux auront assurément un impact positif! Ce projet contribuera à améliorer l'offre touristique de la Côte-Nord, tout en permettant d'accueillir chaleureusement les personnes qui viennent visiter leur famille et leurs proches, qu'elles soient du Labrador, de Terre-Neuve ou d'ailleurs au Québec. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Ce projet soutenu par le FRR contribuera à attirer plus de gens dans notre magnifique région. Le nouveau bâtiment d'accueil touristique bonifiera l'expérience des visiteuses et visiteurs, et sera une belle vitrine sur la Côte-Nord. »

Alain Thibault, président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Le tourisme dans notre région est en pleine effervescence et ce projet structurant, rendu possible grâce à l'aide du FRR, est un complément important à notre tout nouveau bâtiment d'accueil touristique à Fermont. Il contribue aussi grandement à améliorer l'offre touristique extraordinaire de notre belle et grande région. »

Martin St-Laurent, préfet de la MRC de Caniapiscau et maire de Fermont

