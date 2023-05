Fonds régions et ruralité - 18 nouveaux projets de coopération intermunicipale dans le Centre-du-Québec

VICTORIAVILLE, QC, le 3 mai 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, ainsi que le ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annoncent une somme de 3 401 901 $ pour soutenir 18 initiatives de coopération intermunicipale dans la région.

Cet appui financier est octroyé dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR). Il permet aux municipalités de partager des services et des ressources afin d'améliorer la qualité de l'offre aux citoyennes et citoyens, et ce, à moindre coût. Les municipalités du Centre-du-Québec font preuve d'initiative et travaillent de concert pour trouver des solutions pérennes, dans le contexte actuel d'inflation et de pénurie de main-d'œuvre.

Citations :

« Je tiens à souligner la belle collaboration existant entre les MRC et les municipalités du Centre-du-Québec. Elles sont un exemple à suivre, car elles travaillent ensemble pour le bien-être de leur communauté. Je leur tire mon chapeau et j'espère que d'autres suivront leurs traces. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Nous avons la démonstration une fois de plus que les organismes municipaux du Centre-du-Québec partagent le même objectif : offrir des services de qualité à la population. Que ce soit en matière de sécurité incendie, de transports ou encore de loisirs, la collaboration entre ces derniers ne peut être que bénéfique. Félicitations à toutes et à tous! »

André Lamontagne, député de Johnson et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Fait saillant :

Les organismes admissibles peuvent déposer une demande d'aide en tout temps. Pour ce faire, ils peuvent consulter la page Web concernant le volet 4 - Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du FRR.

Fonds régions et ruralité Volet 4 - Soutien à la vitalisation

et à la coopération intermunicipale 18 projets de coopération intermunicipale au Centre-du-Québec Du 1er avril 2022 au 3 mai 2023 Promoteur Description du projet Aide financière MRC de Drummond Embauche et partage des services d'une coordonnatrice ou d'un coordonnateur en transport collectif et adapté pour l'ensemble des municipalités du territoire de la MRC, à l'exception de la ville de Drummondville. 250 000 $ MRC de L'Érable Embauche et partage des services de nouvelles ressources spécialisées en ingénierie, et acquisition de nouveaux équipements avec la Ville de Plessisville, les municipalités de Laurierville, de Villeroy, d'Inverness, de Lyster et de Sainte-Sophie-d'Halifax, et les municipalités des paroisses de Plessisville et de Saint-Pierre-Baptiste. 250 000 $ MRC de L'Érable Étude d'optimisation et de mise en commun des services d'incendie du territoire de la MRC de L'Érable et de la ville de Plessisville. 19 236 $ MRC de Nicolet-Yamaska Embauche et partage des services d'une ressource en carboneutralité et en résilience climatique avec les municipalités de Baie-du-Febvre, de Saint-François-du-Lac et de Sainte-Monique, la Municipalité de la paroisse de Saint-Zéphirin-de-Courval et la Municipalité du village de Saint-Célestin. 250 000 $ MRC de Nicolet-Yamaska Embauche et partage des services d'une ressource en mobilité durable avec les municipalités de Baie-du-Febvre, de Saint-François-du-Lac et de Sainte-Monique, la Municipalité de la paroisse de Saint-Zéphirin-de-Courval et la Municipalité du village de Saint-Célestin. 250 000 $ Municipalité de Baie-du-Febvre Étude sur le regroupement des ressources administratives et techniques pour le réseau de distribution de l'eau potable avec les municipalités de Sainte-Monique, de Sainte-Perpétue et de La Visitation-de-Yamaska, et les municipalités des paroisses de Saint-Zéphirin-de-Courval et de Saint-Elphège. 35 747 $ Municipalité de la paroisse de Saint-Rosaire Mise en commun d'un service municipal d'animation pour les enfants avec la Municipalité de Saint-Louis-de-Blandford. 90 000 $ Municipalité de Maddington Falls Embauche et partage des services d'une ressource en voirie avec la Municipalité de la paroisse de Saint-Rosaire. 122 135 $ Municipalité de Manseau Embauche et partage des services d'une ressource pour la mise en œuvre de plans de vitalisation avec la Municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford. 250 000 $ Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover Embauche et partage des services d'une ou d'un préventionniste en sécurité incendie avec les municipalités de Saint-Edmond-de-Grantham, de Saint-Guillaume et de Saint-Lucien, et la Municipalité de la paroisse de Saint-Pie-de-Guire. 250 000 $ Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton Embauche et partage des services d'une ressource en voirie, et acquisition et partage d'un camion de service équipé avec la Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick. 239 960 $ Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey Embauche et partage des services d'une ressource en ingénierie avec les municipalités de Durham-Sud et de Saint-Edmond-de-Grantham, et la Municipalité de la paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. 240 923 $ Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey Embauche et partage des services d'une ressource en inspection municipale avec les municipalités de Durham-Sud et de Saint-Edmond-de-Grantham. 146 971 $ Municipalité de La Visitation-de-Yamaska Acquisition et partage d'équipements de voirie et d'entretien du réseau d'aqueduc avec la Municipalité de Baie-du-Febvre et les municipalités des paroisses de Saint-Zéphirin-de-Courval et de Saint-Elphège. 55 935 $ Ville de Plessisville Acquisition et partage d'un balai de rue multifonction avec la Municipalité de la paroisse de Plessisville. 250 000 $ Ville de Plessisville Acquisition d'équipements et mise en commun d'un service de camp de jour avec la Municipalité de la paroisse de Plessisville. 238 645 $ Ville de Plessisville Acquisition d'équipements et mise en commun des services des bibliothèques de la Ville de Plessisville et de la Municipalité de la paroisse de Plessisville. 212 349 $ Ville de Plessisville Embauche et partage des services d'une directrice ou d'un directeur des ressources humaines et de l'amélioration continue avec la Municipalité de la paroisse de Plessisville. 250 000 $ Total 3 401 901 $ Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Mai 2023

