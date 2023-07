Fonds régions et ruralité - 11 nouveaux projets de coopération intermunicipale dans la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 3 juill. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, ainsi que le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, annoncent une somme de 1 800 935 $ pour soutenir 11 initiatives de coopération intermunicipale (voir l'annexe au communiqué).

Cet appui financier est octroyé dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR). Il permet aux municipalités de regrouper des services et des ressources afin d'améliorer la qualité de l'offre aux citoyennes et aux citoyens, et ce, à moindre coût.

Citations :

« La coopération intermunicipale recèle bien des avantages, et ce, autant pour les gens qui travaillent ensemble que pour ceux qui en bénéficient. En unissant leurs efforts dans différents domaines, les municipalités et les MRC mettent leur communauté au centre de leurs actions, et c'est tout à leur honneur. Je les en remercie! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Nous avons la démonstration une fois de plus que les organismes municipaux de la Capitale-Nationale partagent le même objectif : offrir des services de qualité à la population. Que ce soit en matière de sécurité, d'infrastructures d'eau ou encore pour la protection de l'environnement, la collaboration entre ces partenaires ne peut être que bénéfique. Félicitations à toutes et à tous! »

Jonatan Julien, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Fait saillant :

Les organismes admissibles peuvent déposer une demande d'aide en tout temps. Pour ce faire, ils sont invités à consulter la page Web concernant le volet 4 - Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du FRR.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

Fonds régions et ruralité Volet 4 - Soutien à la vitalisation

et à la coopération intermunicipale 11 projets de coopération intermunicipale Du 1er avril 2022 au 3 juillet 2023 Promoteur Description du projet Aide

financière MRC de Charlevoix-Est Implantation d'un service d'intervention

d'urgence hors route en milieu isolé incluant

l'achat d'équipements et une offre de formation

pour les municipalités de la MRC. 237 526 $ Municipalité de Boischatel Mise en commun de ressources humaines pour

les services d'approvisionnement en eau potable

avec la Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré. 250 000 $ Municipalité de la paroisse de Saint-Hilarion Acquisition et partage d'équipements de détection

de fuites d'eau avec les municipalités de L'Isle-aux-Coudres,

des Éboulements et de Petite-Rivière-Saint-François,

et la Municipalité de la paroisse de Saint-Urbain. 32 362 $ Municipalité de la paroisse de Saint-Hilarion Embauche d'une agente ou d'un agent de développement

local et partage de ses services avec la Municipalité de

Notre-Dame-des-Monts. 250 000 $ Municipalité de la paroisse de Saint-Hilarion Embauche d'une directrice ou d'un directeur des

travaux publics et partage de ses services avec la municipalité de Notre-Dame-des-Monts. 250 000 $ Municipalité de la paroisse de Saint-Thuribe Embauche d'une ressource en administration et

partage de ses services avec la Municipalité de

Rivière-à-Pierre. 222 725 $ Municipalité de Saint-Alban Acquisition et la mise en commun

d'équipements en vue de l'implantation

d'un service de sauvetage nautique avec la

Municipalité de Saint-Casimir et la Ville de

Saint-Marc-des-Carrières, 115 650 $ Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans Acquisition et partage d'un système de

traitement des boues des étangs aérés avec la

Municipalité de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans. 57 288 $ Ville de Baie-Saint-Paul Embauche et partage de ressources

préventionnistes en sécurité incendie avec

toutes les municipalités de la MRC de Charlevoix. 145 564 $ Ville de Saint-Marc-des-Carrières Mise en commun des services d'urbanisme

et d'environnement avec les municipalités de

Saint-Alban et de Saint-Léonard-de-Portneuf,

et la Municipalité de la paroisse de Saint-Thuribe. 234 333 $ Ville de Shannon Étude de faisabilité afin de mettre en commun

les services de sécurité incendie avec la Ville de

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 5 487 $ Total 1 800 935 $ Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Juin 2023

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Anis Telmat, Directeur adjoint, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 438 881-6879, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 805-5939