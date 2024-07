TORONTO, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Alan Green, vice-président et chef des FNB à Gestion mondiale d'actifs Scotia, et son équipe se sont joints à Berk Sumen, directeur général, Services aux sociétés de la TSX et de la TSXV, Bourse de Toronto (TSX), pour fermer les marchés et souligner le lancement de nouveaux FNB : le FNB actif mondial aurifère Dynamique (TSX: DXAU), le FNB actif immobilier Dynamique (TSX: DXRE) et le FNB actif d'occasions minières Dynamique (TSX: DXMO).

Fonds Dynamique, une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., est l'une des sociétés de gestion d'actifs les plus connues au Canada. La société offre une vaste gamme de solutions de gestion de patrimoine gérées activement, y compris des fonds communs de placement, des FNB, des fonds spéculatifs, des stratégies non traditionnelles et des programmes d'actifs gérés. Fonds Dynamique est fière de proposer des FNB actifs qui se distinguent en visant à profiter des occasions qui se présentent au-delà du repère, grâce à la Gestion légitimement activeMD.

