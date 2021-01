La Société canadienne du cancer et J.D. Irving ltée lancent en tandem un nouveau fonds de recherche en soutien à la région affichant le taux d'incidence du cancer le plus élevé au pays

SAINT JOHN, NB, le 27 janv. 2021 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC), en partenariat avec J.D. Irving ltée (JDI), est fière de lancer le tout premier Fonds d'excellence en recherche sur le cancer au Canada atlantique. Dans le cadre de cette nouvelle initiative, la SCC investira plus de 5 M$ sur cinq ans dans des projets de recherche novateurs sur le cancer menés dans la région.

Le Canada atlantique affiche le taux d'incidence du cancer le plus élevé au pays (par 100 000 habitants), notamment en raison d'une population rurale et vieillissante et d'un accès difficile aux interventions médicales. D'ici 2030, le nombre de cas diagnostiqués aura augmenté de près de 80 % par rapport à 2005. Le Fonds d'excellence en recherche sur le cancer de J.D. Irving ltée contribuera à renforcer et à accroître le potentiel et la capacité de recherche de sorte que les scientifiques puissent poursuivre leurs travaux critiques dans la région et participer aux efforts nationaux en matière de recherche sur le cancer.

« Bien que des progrès soient réalisés dans la détection et le traitement de tous les types de maladie, le cancer demeure un enjeu de santé important pour les Canadiens de l'Atlantique. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer notre campagne pour le Canada atlantique, a affirmé Stuart Edmonds, vice-président principal, Mission, recherche et défense de l'intérêt public, Société canadienne du cancer. Chaque année, environ 16 000 personnes reçoivent un diagnostic de cancer dans cette région. Cette dernière a donc besoin de nous. Grâce à l'appui généreux de visionnaires chez J.D. Irving ltée, nous pouvons continuer d'investir dans d'importants projets de recherche sur le cancer en versant des subventions aux établissements universitaires de l'Atlantique, dont à des chercheurs en début de carrière, afin d'accélérer les progrès contre la maladie. Nous encourageons les chercheurs à soumettre leur demande de subvention avant notre échéance de la fin juin. »

La campagne pour le Canada atlantique de la SCC prévoit aussi un Fonds de soutien au cancer, qui financera le réseau d'aide de la SCC à hauteur de 15 M$. Les personnes atteintes de cancer auront ainsi accès à des programmes de soutien gratuits, innovateurs et souples, par exemple la Ligne d'aide et d'information sur le cancer, le programme d'aide au transport et la banque de prothèses capillaires en ligne.

« Cette dernière année nous a appris que l'entraide compte plus que tout. Nous nous sommes unis pour prendre soin les uns des autres - et pour faire ce qu'il faut afin d'assurer la sécurité de nos amis, de nos voisins et de nos proches. Ce don a pour but de soutenir la recherche sur le cancer, laquelle est essentielle pour aider les personnes qui nous sont chères à vivre mieux et plus longtemps », a déclaré Jim Irving, coprésident et cochef de la direction, J.D. Irving ltée.

Au cours des cinq prochaines années, J.D. Irving ltée versera 2,5 M$ en appui à la recherche sur le cancer au Canada atlantique. L'entreprise espère que ce don incitera d'autres Canadiens à contribuer généreusement et à participer à cette initiative destinée à améliorer des vies.

« Nous savons que des progrès de taille ont été réalisés en recherche. Nous voulons apporter notre contribution pour que les travaux visant à trouver un remède puissent se poursuivre. Nous sommes ravis de pouvoir financer des chercheurs dans le domaine du cancer dans les universités du Canada atlantique, car bon nombre de nos employés se trouvent dans cette région. La recherche sera certes locale, mais les découvertes profiteront à tous », a souligné Robert Irving, coprésident et cochef de la direction, J.D. Irving ltée.

Pour en savoir plus sur le Fonds d'excellence en recherche sur le cancer de J.D. Irving ltée, les Canadiens peuvent visionner cette vidéo et faire un don à cancer.ca/fondsatlantique.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer (SCC) est le seul organisme de bienfaisance national à soutenir les personnes touchées par tous les types de cancer, dans les communautés à travers le pays. Aucune autre organisation ne fait la même chose que nous. Nous sommes la voix des femmes et des hommes qui ont le cancer à cœur. Nous finançons des projets de recherche novateurs, nous fournissons un réseau d'aide pour toutes les personnes touchées par le cancer et nous favorisons l'adoption de politiques en matière de santé qui aident à prévenir le cancer et soutiennent les personnes touchées par la maladie.

À propos de J.D. Irving ltée

Fondée en 1882, J.D. Irving ltée (JDI) est une entreprise familiale menant différentes activités, notamment dans les domaines de la production forestière, de la vente au détail, du transport, de la construction navale et des produits de consommation. L'entreprise compte plus de 16 000 employés au Canada et aux États-Unis et est fière d'avoir son siège social au Nouveau-Brunswick. Dans le milieu des affaires, dans la collectivité et en matière d'environnement, l'engagement de JDI en matière de recherche scientifique et de découverte des meilleures solutions qui s'étendent sur des générations ne date pas d'hier. La responsabilité d'avoir une influence positive sur les collectivités où l'entreprise est fière d'évoluer s'est traduite par des décennies de soutien financier et bénévole à des projets de recherche et à des programmes qui contribuent à améliorer la qualité de vie des patients et des familles d'aujourd'hui et de demain.

Pour plus de détails, veuillez consulter ce vidéo : https://youtu.be/awOIoVnvzf0

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

Renseignements: Stephanie Michaelides, Société canadienne du cancer, [email protected], 647 502-1032; Mary Keith, J.D. Irving ltée, [email protected], O: 506-632-5122,C: 506-650-8209

Liens connexes

https://www.cancer.ca