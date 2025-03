Fonds de 10 M$ en tourisme d'affaires - Tourisme d'affaires international : un appui ciblé pour maximiser les retombées économiques

QUÉBEC, le 27 mars 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ajoute un quatrième volet au Fonds pour stimuler le tourisme d'affaires international (FSTAI). Il permettra aux organisateurs d'événements d'affaires d'envergure internationale existants et récurrents, ainsi que ceux dont la venue au Québec est confirmée, de bénéficier d'une aide financière pour la mise en place de mesures visant l'augmentation de la clientèle internationale.

Plus précisément, ce volet vise à appuyer les efforts pour attirer de nouveaux participants internationaux ou pour développer un volet international dans un événement d'affaires confirmé au Québec, contribuant ainsi à l'augmentation des retombées du tourisme d'affaires international au Québec. Le soutien financier peut atteindre un maximum de 75 000 $ pour la mise en place de moyens, tels que des activités promotionnelles auprès d'une clientèle internationale, ou la participation à un événement se déroulant à l'international dans un objectif de démarchage.

Pour les événements d'affaires récurrents au Québec, un incitatif financier de 100 dollars s'ajoute pour chacun des nouveaux participants en provenance de l'international, et ce, par rapport au nombre de participants internationaux de l'édition précédente. Cet incitatif sera bonifié en fonction des paramètres suivants :

le lien avec un créneau d'excellence du Québec, une zone d'innovation, une grappe industrielle ou l'une des filières touristiques à haut potentiel identifiées par le ministère du Tourisme (tourisme hivernal, de nature, autochtone, haut de gamme et gourmand);

le lieu de l'événement;

la couverture des dépenses liées au transport régional des personnes y prenant part, lorsque ces dépenses sont assumées par l'organisateur.

Rappelons que ce fonds, doté d'une enveloppe de 10 millions de dollars et qui a pour objectif de stimuler le tourisme d'affaires au Québec, a été créé pour augmenter les retombées économiques régionales de manière durable, faire rayonner le Québec à l'étranger, soutenir les créneaux d'excellence et encourager l'engagement financier des partenaires. Il s'agit d'ailleurs d'une des initiatives du Plan d'action en tourisme d'affaires 2023-2026, doté d'une enveloppe de 25 millions de dollars et lancé par la ministre du Tourisme en novembre 2023.

En 2023, le tourisme d'affaires a généré plus de 2 milliards de dollars en retombées économiques. Le gouvernement met des mesures concrètes pour atteindre l'objectif ambitieux de 2,5 milliards d'ici 2026.

« Le tourisme d'affaires est un pilier économique majeur : un visiteur d'affaires dépense en moyenne deux fois plus qu'un touriste d'agrément. Avec ce nouveau volet, on donne aux organisateurs d'événements les moyens de voir plus grand et d'attirer davantage de participants internationaux, auprès de qui on fait rayonner notre savoir-faire. Ce sont des retombées concrètes pour nos régions, notre économie et notre reconnaissance comme destination d'affaires incontournable. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« En tant qu'administrateur du FSTAI, Tourisme Laval joue un rôle clé dans le soutien aux acteurs du tourisme d'affaires. Ce programme est décidément un levier extraordinaire qui permet aux événements d'envergure de croître et de se démarquer sur la scène internationale. »

Christine Métayer, présidente-directrice générale de Tourisme Laval

Ce nouveau volet se distingue des trois premiers, qui eux ont comme objectif de mettre en place des moyens pour attirer un événement d'affaires d'envergure internationale non confirmé au Québec.

Les volets 1 et 2, lancés en octobre 2023, sont toujours actifs. Ils appuient financièrement les acteurs de ce milieu pour la réalisation de plan d'affaires et de cahiers de candidatures ainsi que d'activités de démarchage.

Le volet 3, lancé en mars 2024, soutient quant à lui la mise en place d'incitatifs pour stimuler l'attraction au Québec d'événements d'affaires d'envergure internationale.

Les organisations souhaitant déposer une demande sont invitées à consulter le guide de l'entité demanderesse et à prendre connaissance des documents requis sur la page Web du programme.

Le programme prend fin le 31 mars 2026.

Le tourisme d'affaires en 2023, c'était : un peu plus de 2,5 millions de touristes, dont 30 % venaient de l'international; quelque 11,5 millions de nuitées; des dépenses s'élevant à 2,2 milliards de dollars.



