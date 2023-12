QUÉBEC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Trente-trois initiatives, issues de toutes les régions du territoire nordique du Québec, obtiendront un soutien financier de plus de 3,6 millions de dollars du Fonds d'initiatives nordiques (FIN). Les dossiers choisis permettront de générer des investissements totaux de près de 10,5 millions de dollars au nord du 49e parallèle.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina, en a fait l'annonce aujourd'hui. Cette aide financière servira à répondre à des besoins prioritaires identifiés par les communautés nordiques.

Des 33 projets sélectionnés, 18 sont issus de la Côte-Nord, 2 du nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean et 11 du Nord-du-Québec, soit 8 d'Eeyou Istchee Baie-James et 3 du Nunavik. Deux projets touchent plus d'une région nordique du Québec. La liste complète des initiatives retenues est disponible sur le portail gouvernemental Québec.ca.

L'ensemble des projets sélectionnés feront du Nord un territoire plus dynamique, grâce à des initiatives qui touchent une grande variété de domaines, comme le tourisme durable, la situation unique du logement et la gestion des matières résiduelles au nord du 49e parallèle.

Depuis décembre 2020, le Fonds d'initiatives nordiques a propulsé 171 projets des partenaires locaux, générant ainsi des investissements de près de 48,5 millions de dollars au nord du 49e parallèle. Cette nouvelle contribution renforce notre engagement en faveur du développement durable et de la prospérité régionale.

Citation :

« Nous sommes heureux aujourd'hui d'annoncer ce soutien financier de plus de 3,6 millions de dollars du Fonds d'initiatives nordiques. Ce Fonds permet de mettre sur pied des projets porteurs pour les communautés nordiques. Les projets sélectionnés contribuent au développement durable du territoire au nord du 49e parallèle grâce à des initiatives qui répondent à des besoins réels des populations locales. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« La réponse des organismes et des entreprises à cet appel à projets nous démontre encore une fois tout le dynamisme du territoire nordique et l'importance du Fonds d'initiatives nordiques. La Société du Plan Nord est fière de pouvoir soutenir ces projets locaux qui auront un impact concret au sein de leur communauté, mais aussi dans leur région respective. Nous attendons avec impatience de voir ces projets prendre forme. »

Patrick Beauchesne, président-directeur général de la Société du Plan Nord

Faits saillants :

Il s'agissait du cinquième appel de projets du FIN. Sous la responsabilité de la Société du Plan Nord, le FIN a permis, depuis décembre 2020, d'investir directement un montant total de 16,9 millions de dollars.

La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

Liens connexes :

